Турки намерены вложиться в кожевенную и горнодобывающую отрасли Башкирии

Генеральный директор турецкой компании «Эфес-Россия» Йюксель Гёкбулут считает, что Башкортостан – один из перспективных регионов российского государства, который характеризуется как благоприятным климатом для инвестирования, так и высоким уровнем жизни населения.