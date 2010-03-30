mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2010, 18:15

Published 30 марта 2010, 18:15

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Турки намерены вложиться в кожевенную и горнодобывающую отрасли Башкирии

30 марта 2010, 18:15
Генеральный директор турецкой компании «Эфес-Россия» Йюксель Гёкбулут считает, что Башкортостан – один из перспективных регионов российского государства, который характеризуется как благоприятным климатом для инвестирования, так и высоким уровнем жизни населения.

– То, что объемы продаж в ценовых сегментах «средняя» и «премиум» не уменьшились – говорит об уровне доходов жителей республики и высокой покупательской способности, – отметил г-н Гёкбулут.

Турецкая группа компаний «Анадолу» уже вложившая средства в завод «Русджам-Уфа» намерена и дальше инвестировать свои средства в Башкирии. Например, турки готовы потратить 2,5 миллиона долларов на развитие сети предприятий питания в столице республики.

Также в холдинге собираются вкладываться и в другие сферы региональной экономики. В частности, турок заинтересовали проекты башкирского правительства в кожевенной и горнодобывающей отрасли.

Также «Анадолу-групп» изучает возможность вложений в строительство медицинского центра, ориентированного на жителей Поволжья и Урала.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
Подпишитесь
Популярное