Террорист, сопротивляясь спецназу, кричал «аллах акбар!» и обещал подорвать больницу

- Для меня минуты стали вечностью, а провела я в соседнем помещении, скрытая от бандита только тонкой стенкой, два часа, - рассказывает санитарка. – Если бы я не успела закрыть защелку – не знаю, разговаривали ли бы вы со мной. Я стояла ни жива, ни мертва, боясь пошевелиться – у нас сильно скрипят половицы. И уже попрощалась с белым светом и со всеми родственниками. Ведь бандит пообещал взорвать себя и всю больницу, и стало понятно, что вряд ли я выживу.