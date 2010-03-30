Террорист, сопротивляясь спецназу, кричал «аллах акбар!» и обещал подорвать больницу

Posted 30 марта 2010, 18:20
Published 30 марта 2010, 18:20
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
Экстремистская группировка промышляла грабежами и разбоями для осуществления террористических акций «во славу аллаха» международными группами террористов на Северном Кавказе. В частности, как сообщает gzt.ru, бандиты оказались причастны к похищению в апреле прошлого года 17-летнего сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. Подростка удалось спасти, в Ингушетии убили или задержали несколько непосредственных исполнителей. Однако организаторы преступления тогда ушли от ответственности. Сегодня их обнаружили в Башкирии.
Убийства аллаха ради
В Октябрьском злоумышленники напали на оптовый склад предпринимателя Тагира Риянова, где расстреляли двоих людей.
Напомним, 23 марта в магазин, расположенный на улице Северной, 19 ворвались гангстеры в масках и, угрожая оружием, потребовали отдать им коробки с продуктами. Грабители умело запланировали операцию, пригнав к складу два автомобиля, чтобы загрузить украденный товар. Руководитель банды Башир Плиев поджидал соратников в машине. Сегодня точно установлено, что на складе орудовали 24-летний Олег Шайхулов, 25-летний Наиль Ахметгареев и Александр Яшин.
Налетчики не учли, что имеют дело с семейным бизнесом – находящиеся в помещении бухгалтер-кассир и охранник приходились родственниками предпринимателю и принялись истово защищать добро. Сестра коммерсанта 36-летняя Зульфия Мухтарова сдернула маску с одного из грабителей, и тот принялся палить в женщину из обреза, ранив в ногу. Брат бизнесмена 44-летний Рамиль Риянов попытался защитить сестру, но получил пулю в руку. Как бы там ни было, налетчики не ожидали отпора и кинулись наутек.
Как стало известно теперь, преступная группировка, объединенная экстремистской идеологией, добывала средства разбойными нападениями - за ними числится подобное нападение на магазин и нанесение увечий хозяину продуктовой точки в Еремекеевском районе Башкирии. Нападение на склад в Октябрьском тоже понадобилось для финансирования боевых операций экстремистского подполья. Кстати, боевики неплохо «зарабатывали», по крайней мере Владимир Тураев разъезжал по Октябрьскому на джипе «Ланд Крузер».
Но о террористической деятельности ОПГ стало известно лишь недавно. Разыскивая налетчиков, сыщики разрабатывали несколько версий, отрабатывали кредиторские задолженности Тагира Риянова и даже обнаружили, что за предпринимателем числится карточный долг в 25 тысяч рублей. Но все эти версии лопнули, как только правоохранители решили «брать» банду. В квартире дома № 8 в 29 микрорайоне, где проживали Александр Яшин и глава преступного сообщества Башир Плиев, началась перестрелка – бандиты решили так просто не сдаваться. Более того, стало ясно, что стражи порядка имеют дело не с обычными преступниками – отстреливаясь, грабители кричали «Аллах Акбар!». Плиеву удалось скрыться. Позже в этом жилище обнаружили и
изъяли большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства.
Между тем, в минувшую субботу жители Октябрьского пережили настоящий шок. Здесь в одночасье перекрыли выезд и въезд в город, а на всех крупных постах милиции появилась тяжелая техника. В спецоперации приняли участие свыше 500 бойцов башкирских МВД и ФСБ. Поползли слухи: кто-то говорил, что проводятся учения спецназа, а кто-то утверждал, что в Октябрьском бесчинствуют террористы.
Сразу надо оговориться, что правоохранители не перестраховывались – преступники действительно могли решиться на что угодно – от убийств мирных граждан до захвата заложников.
Например, получивший пулю Александр Яшин выскочил из дома и забрался в машину «Скорой помощи», которую вызвал один из его друзей. Надо сказать, что 27-летний Александр Яшин – мастер спорта по греко-римской борьбе и имеет недюжинную силу.
Медицинская карета доставила истекающего кровью преступника в больницу № 1, попутно сообщив правоохранителям об огнестрельном ранении.
Боевик надеялся, что медики успеют ему оказать помощь – для того, чтобы испугать врачей, Яшин прихватил с собой гранату РГД-5 без запала. Однако спецназ появился за спиной бандита сразу, как только он вошел в перевязочную. Поняв, что попал в мышеловку, мужчина забаррикадировался в кабинете, лег животом на боеприпас и принялся кричать: «Аллах Акбар! Всех взорву на…». С бандитом вели переговоры и предлагали сдаться, но тот уверял, что умереть не боится: «Мама меня поймет, что я отдал жизнь ради Аллаха».
Санитарку от гибели в руках террориста спасло чудо
- Один Бог знает, что я пережила, - плачет санитарка приемного отделения больницы № 1 Октябрьского 41-летняя Людмила Мухаметшина, фактически ставшая заложницей террориста. Людмила Алексеевна за минуту до появления Яшина зашла в раздевалку, находящуюся рядом с перевязочной, и выйти из своего укрытия уже не смогла.
- Для меня минуты стали вечностью, а провела я в соседнем помещении, скрытая от бандита только тонкой стенкой, два часа, - рассказывает санитарка. – Если бы я не успела закрыть защелку – не знаю, разговаривали ли бы вы со мной. Я стояла ни жива, ни мертва, боясь пошевелиться – у нас сильно скрипят половицы. И уже попрощалась с белым светом и со всеми родственниками. Ведь бандит пообещал взорвать себя и всю больницу, и стало понятно, что вряд ли я выживу.
Людмила – мать троих детей, причем воспитывает их без мужа. Младшему сынишке – 8 лет, заканчивает первый класс.
- Мне не себя было жалко, а детей, - переживает до сих пор стресс Людмила. – Если бы я погибла – все бы остались сиротами. Я уже ощущала себя мертвой, была уверена, что живой из этой переделки мне не выбраться.
За запертую рядом с террористом Людмилу переживала вся больница. Санитарка уверена, что ее спасло чудо:
- Наверное, Бог есть на свете, и бандит не догадался, что рядом с ним есть человек. Если бы он меня увидел, то точно прикрылся бы мной, как щитом. Ясно было, что ему нечего терять, он орал «Аллах акбар!» как зверь.
По словам г-жи Мухаметшиной, после своего счастливого спасения она, подходя к больнице, вновь пережила случившееся и не сдержала слез.
- Я никогда бы не подумала, что в большом городе со мной может случиться подобное, - говорит женщина. – Всегда же надеешься, что страшное случится не с тобой. А я оказалась участницей настоящего триллера. Теперь я стала иначе относиться к жизни. Понятно, что не все гладко и сладко, но теперь все неприятности воспринимаю по-другому – главное, что жива. Этот день теперь буду справлять, как второе рождение.
Женщину вытащили из западни спецназовцы.
- В какой-то момент мне стало так страшно, что я перестала себя контролировать и принялась кричать: «Помогите мне, спасите!», - вспоминает Людмила. – Меня услышали бойцы группы захвата и вытащили через дверь. Причем я не могла стоять – ноги подгибались и не держали.
Только после того, как санитарка оказалась в безопасном месте, спецназовцы продолжили переговоры с преступником, который продолжал угрожать взрывом гранаты.
Правоохранители не были уверены, что граната не взорвется, и нейтрализовали бандита через окно выстрелами в руки и ноги. Перед снайперами поставили задачу оставить боевика в живых. Обездвиженного бандита пришлось закрыть щитами, чтобы в случае взрыва не пострадали пациенты больницы. Яшин получил восемь пуль, и только тогда стало понятно, что боеприпас, лежавший под раненым - холостой.
По словам главврача больницы № 1 Эдуарда Терегулова, «правоохранители сработали профессионально, серьезных ранений у Яшина нет, и его жизни ничего не угрожает».
Боевика скрывали соплеменники
Чекисты задержали восьмерых экстремистов, причем двое из них находились в федеральном розыске.
Во вторник в Челябинске сотрудники УФСБ по ЧО поймали Башира Плиева. Плиев ушел из Октябрьского в субботу, пройдя мимо милицейских кордонов, и через Уфу перебрался в соседнюю область. Чекисты характеризуют этого бандита как «матерого» волка, который уже не раз обходил засады и прославился близостью к Шамилю Басаеву. Мужчина получил кличку «Эмир башкирский» и был отправлен в республику, как в «перспективный» мусульманский регион для организации боевого подполья и вербовки в боевики местных жителей. Судя по всему, многое из задуманного Эмиру башкирскому удалось – ячейка, разоблаченная правоохранителями, была отлично вооружена.
Родственники и друзья характеризуют задержанных членов подпольной ячейки как «отмороженных» и «больных на голову». Александра Яшина мулла не раз прогонял из мечети за «непотребные речи».
Сегодня правоохранителям придется выяснить, как получилось, что уголовное дело о налете банды на магазин в Ермекеевском районе «спустилось на тормозах» и до сих пор не расследовано.
Плиева взяли в Челябинске на съемной квартире, которую ему предоставили соплеменники. Без помощи ингушской диаспоры Башир вряд ли выбрался бы из Уфы.
Но главные злодей – руководитель боевых операций экстремистской ячейки Владимир Тураев находится в бегах. Владимир Тураев, не раз участвовавший в вылазках бандформирований на Северном Кавказе, скрылся сразу, почуяв опасность, бросив своих подопечных на произвол судьбы.
Благодаря молниеносной спецоперации, проведенной оперативным штабом РБ в эти выходные, в республике предотвращена угроза совершения целого ряда диверсионных акций и терактов. В Москве все случилось иначе.