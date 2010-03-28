Чиновник Минздрава за должностной проступок заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Однако, как установила проверка прокуратуры Башкирии, Зуфар Муртазин, составляя контракт с фирмой «Евросервис» на покупку лекарств на сумму более 50 миллионов рублей, сослался именно на эту норму закона, хотя как утверждают в надзорном ведомстве «у Минздрава не имелось оснований для заключения контрактов под предлогом срочного оказания медицинской помощи». Таким образом фирма «Евросервис» стала единственным поставщиком таблеток для башкирского медицинского ведомства, через несколько дней получив еще два заказа «стоимостью» девять и четыре миллиона рублей.