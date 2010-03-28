mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2010, 18:02

Published 28 марта 2010, 18:02

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Чиновник Минздрава за должностной проступок заплатит штраф в 50 тысяч рублей

28 марта 2010, 18:02
На 50 тысяч рублей оштрафовала башкирская антимонопольная служба заместителя главы Минздрава РБ Зуфара Муртазина. В такую сумму ведомство оценило должностной проступок замминистра здравоохранения, заключившего несколько государственных контрактов на поставку медикаментов без проведения обязательных торгов.Оказывается, закон допускает покупку лекарств без объявления тендера, но только в том случае «если возникла необходимость срочного оказания медицинской помощи пациенту».

Однако, как установила проверка прокуратуры Башкирии, Зуфар Муртазин, составляя контракт с фирмой «Евросервис» на покупку лекарств на сумму более 50 миллионов рублей, сослался именно на эту норму закона, хотя как утверждают в надзорном ведомстве «у Минздрава не имелось оснований для заключения контрактов под предлогом срочного оказания медицинской помощи». Таким образом фирма «Евросервис» стала единственным поставщиком таблеток для башкирского медицинского ведомства, через несколько дней получив еще два заказа «стоимостью» девять и четыре миллиона рублей.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика