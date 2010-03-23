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Posted 23 марта 2010, 18:12

Published 23 марта 2010, 18:12

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Обвинители и осужденные по делу о «зачистке» нашли противоречия в судебном приговоре

23 марта 2010, 18:12
Остались неудовлетворенными приговором Благовещенского суда как осужденные к условным срокам милиционеры, проведшие скандально известную «зачистку» в 2004 году, так и обвинение. И прокуратура, и адвокаты обжаловали вердикт суда, как сговорившись, указывая на «противоречия» в окончательном судебном документе.

Напомним, районный суд Благовещенска приговорил экс-начальника городской милиции к пяти годам лишения свободы условно, а его бывшего зама Олега Мирзина к четырем условным годам. Товарищ подсудимых по несчастью - заместитель командира первой оперативной роты ОМОН МВД по РБ Олег Соколов получил условный срок в 4,5 года заключения. В частности, как сообщила «МКС» старший помощник прокурора Башкирии Лариса Кучина, надзорное ведомство не устроило, что суд «с одной стороны признает экс-начальника Благовещенского ГРОВД Ильдара Рамазанова виновным в отдаче незаконного приказа, а с другой – не отмечает, что насилие над гражданами совершалось с позволения руководителя райотдела».

«Противоречия в описательно-мотивировочной части приговора» стали причиной подачи кассационной жалобы в ВС РБ и адвокатов осужденных.

По словам адвоката Ильдара Рамазанова Алексея Зеликмана, «не совсем понятно, почему суд признал его клиента виновным в отдаче распоряжения фотографировать задержанных и снимать их отпечатки пальцев, хотя существует приказ МВД РФ сверять эти данные с базой данных правоохранительных органов».

- Также не ясно, почему суд пришел к выводу, что Рамазанов на оперативном совещании накануне спецмероприятий требовал соблюдать нормы закона, а потом якобы кого-то избивал, - говорит Алексей Маркович. - Суд проделал большую работу, обосновал часть обвинений, исключил больше обвинений моему подзащитному, чем осталось, но, тем не менее, Рамазанов, по мнению защиты, обвинен не в том, за что его осудили. Остальные осужденные также настаивают на своей невиновности в инкриминируемых им обвинениях, считая приговор слишком суровым.

Как утверждает г-н Зеликман, защита просит коллегию по уголовным делам Верховного суда Башкирии направить дело на новое рассмотрение в ином составе судей. Прокуратура в своем кассационном представлении также требует нового рассмотрения дела «в связи с мягкостью наказания виновным».

Согласно приговору районного суда, всем милиционерам запрещено занимать должности в органах госвласти в течение трех лет.

В МВД РБ воздержались от комментариев по поводу увольнения осужденных сотрудников, которые до сих пор работают в милиции, но на других постах.

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