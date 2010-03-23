Обвинители и осужденные по делу о «зачистке» нашли противоречия в судебном приговоре

- Также не ясно, почему суд пришел к выводу, что Рамазанов на оперативном совещании накануне спецмероприятий требовал соблюдать нормы закона, а потом якобы кого-то избивал, - говорит Алексей Маркович. - Суд проделал большую работу, обосновал часть обвинений, исключил больше обвинений моему подзащитному, чем осталось, но, тем не менее, Рамазанов, по мнению защиты, обвинен не в том, за что его осудили. Остальные осужденные также настаивают на своей невиновности в инкриминируемых им обвинениях, считая приговор слишком суровым.