Кто слил информацию о пристрастии к «клубничке» государственного чиновника?

- Я авторитетно заявляю, что никакого отношения ФСБ к этому сайту не имеет, и никогда не имело, так как федеральная служба безопасности всегда поддерживала национальные отношения, - говорит Палагин. – Суд в ближайшее время рассмотрит дело в отношении авторов этого сайта и, если их признают виновными, портал будет закрыт.