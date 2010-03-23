Кто слил информацию о пристрастии к «клубничке» государственного чиновника?

Posted 23 марта 2010, 18:10
Published 23 марта 2010, 18:10
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
По словам истцов, сотрудники следственного комитета не только не предъявили постановление суда, но и изъяли вещи, не имеющие отношения к делу – такие как компьютер сыновей Артура Идельбаева и охотничий билет на чужое имя. Однако суд не согласился с истцами, признав законность проведения следственных действий. Адвокат г-на Идельбаева Рашид Сафеев пообещал обжаловать решение районного суда.
Как рассказал «МКС» начальник отдела по расследованию особо важных дел СУ СК при прокуратуре РФ по РБ Виктор Бутыркин, следователи намеревались обнаружить в доме и офисе чиновника сотовый телефон и флеш-карту, принадлежащую работникам фирмы Дмитрия Трапезникова «Тема» Дамиру Хузиеву и Наталье Афанасьевой.
Напомним, молодые люди, представившись журналистами «Независимой уральской газеты» пытались, не имея аккредитации, проникнуть на всероссийский фестиваль прессы, проходивший на ипподроме «Акбузат» в ноябре прошлого года. Однако не преуспели.
По версии следствия, замглавы управления по делам печати и сотоварищи незаконно удерживали молодых людей и изъяли у них фотоаппарат и мобильник. Именно поэтому чиновник получил статус подозреваемого в совершении сразу двух преступлений – «незаконном лишении свободы» и «грабеже».
Но, по словам бывшего редактора «НУГ» Салавата Джинибекова, на самом деле псевдожурналистов задержали сотрудники милиции для выяснения личности.
- А уже на следующий день появились заявления в органы внутренних дел, написанные под диктовку нашего работодателя якобы об избиении сотрудников прессы, - рассказал «МКС» Салават Хаджимусаевич. - На мой взгляд, некие интриганы перевернули ситуацию с ног на голову, выдав желаемое за действительное.
Но, как бы там ни было, следователи искали похищенное в том месте, где оно могло находиться, «так как потерпевшие указали на Идельбаева».
Суд рассмотрел заявления истцов о том, что супруге Артура Идельбаева Лейсан Абсалямовой не был предъявлен ордер на обыск, однако сотрудники следственного комитета представили служителям Фемиды документ, где женщина поставила подпись о том, что ознакомилась с судебным постановлением.
- Супруга Идельбаева находилась в шоковом состоянии и не понимала, что подписывает, - заявил Рашит Сафеев.
- Человек с высшим медицинским образованием (жена чиновника трудится педиатром в детском саду) в состоянии адекватно оценивать подписываемые им документы, - парировал г-н Бутыркин.
Адвокат г-на Идельбаева Рашит Сафеев также обвинил представителей СУ СК в разглашении следственной тайны, так как большая часть документов следствия попала в интернет.
- Слив этой информации нарушил право на частную жизнь моего клиента, - говорит г-н Сафеев.
Однако в следственном комитете считают, что «утечка» произошла из МВД по РБ, куда дело было отправлено по подсудности.
- Из нашего управления такая информация уйти в публичный доступ не могла, - утверждают следователи. – Мы будем предъявлять семье Идельбаевых иск за клевету.
Следователь отдела по особо важным делам, ведущий дело г-на Идельбаева, Азат Вахитов сообщил «МКС», что в ходе обыска на жестком диске семейного компьютера обнаружено детское порно, и сейчас по этому поводу проводиться проверка, не имеющая отношения к поиску флешки и мобильника.
- Мы не подозреваем г-на Идельбаева в хранении и распространении детской «клубнички», наша задача выяснить, откуда откровенное видео там взялась, - пояснил г-н Вахитов.
- Любой обыск – это психологическое воздействие, а информация, распространенная о найденном порно – способ создать ажиотаж вокруг имени Идельбаева, - уверен адвокат Сафеев.
Сам Артур Идельбаев считает, что скандальное видео ему подкинули.
- В распространении порнографии меня никто не подозревает, но кому-то ведь понадобилось заявить во всеуслышание, что я имею порочные наклонности, - сетует чиновник. – Значит, задача стояла обвинить меня не в уголовном преступлении, а скомпрометировать любыми способами.
Г-н Идельбаев уверен, что силовые структуры, возбуждая уголовные дела, мстят за митинг, проведенный Союзом башкирской молодежи напротив здания УФСБ по РБ. Напомним, молодежная национальная организация требовала отставки главного чекиста Башкирии Виктора Палагина.
- Кто-то считает, что если я имел отношение к становлению СБМ, то и сейчас оказываю влияние на эту организацию, - говорит г-н Идельбаев.
Сам же Виктор Палагин считает, что люди, проводившие против него пикеты – «обыкновенные жулики и преступники, с которыми нужно бороться беспощадно, они позорят республику Башкортостан». Более того, на брифинге в «Интерфаксе» г-н Палагин заявил, что дело по факту «распространении детской порнографии» уже возбуждено.
- Организуют митинги и пикеты группа одиозных людей, которые пытаются защитить себя, так как в отношении них возбуждено несколько уголовных дел по статьям «кража», «грабеж», «незаконное лишение свободы», «распространение детской порнографии», - говорит Виктор Николаевич. – Они хотят показать себя борцами за идеи башкирского народа и перевернуть уголовные дела в политическую плоскость. Но придет время, уголовные дела будут рассмотрены в суде.
На самом деле, по мнению руководителя башкирского управления федеральной службы безопасности, в этих митингах участвуют студенты, которые «не видели и не знают, кто такой Палагин и чем занимается ФСБ».
- Просто-напросто используется символика СБМ, - уверен руководитель УФСБ по РБ. – И при чем здесь башкирский народ?
Против самой молодежной национальной организации шеф тайной службы ничего не имеет. По его оценке, «СБМ занял нишу, которая освободилась после исчезновения комсомольских организаций».
- Нет ничего плохого в том, что молодежь занимается военно-физической подготовкой, осваивает элементы безопасности жизнедеятельности, учится общаться, - заявил Виктор Николаевич. - Молодежную организацию надо направить в правильное русло и оградить от одиозных личностей.
Виктор Палагин опроверг и обвинения в том, что чекисты сотрудничают с признанным судом экстремистским националистическим сайтом «Уфагуб». (Кстати, именно на этом портале появились материалы следствия, касающиеся обыска в квартире и кабинете Артура Идельбаева, - ред.)
- Я авторитетно заявляю, что никакого отношения ФСБ к этому сайту не имеет, и никогда не имело, так как федеральная служба безопасности всегда поддерживала национальные отношения, - говорит Палагин. – Суд в ближайшее время рассмотрит дело в отношении авторов этого сайта и, если их признают виновными, портал будет закрыт.