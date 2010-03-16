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Posted 16 марта 2010, 16:00

Published 16 марта 2010, 16:00

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

В Уфу Бабкина приедет народной артисткой Чечни

16 марта 2010, 16:00
19 марта певица отметит 60-летний юбилей, а ее ансамблю «Русская песня» в этом году исполняется 35 лет. По этому случаю в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошел юбилейный концерт, на котором Надежда Бабкина стала народной артисткой Чеченской республики.

Указ о присвоении певице звания зачитал представитель президента Чеченской республики. К юбилейным датам артистка приурочила всероссийский тур. В столицу Башкирии Надежда прибудет 12 апреля. В юбилейной программе «Песни России» вместе с ансамблем «Русская песня» принимают участие группа «После 11», шоу-балет «Живая планета» и легендарный чеченский ансамбль «Вайнах». На концерте, который пройдет в ГДК, Надежда Георгиевна представит все самое яркое, что есть на сегодняшний день в песенной культуре России. Песни, музыка, танцы - все это будет отражено в концерте юбиляра.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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