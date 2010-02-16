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Posted 16 февраля 2010, 19:06

Published 16 февраля 2010, 19:06

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Заказчики клеветнической информации об аресте Черницева пойдут под суд

16 февраля 2010, 19:06
Башкирское министерство внутренних дел в минувший четверг возбудило уголовное дело по факту клеветнической новости об аресте начальника УБЭП МВД по РБ Юрия Черницева, распространенной в интернете на одном из блогов живого журнала. Напомним, неизвестные авторы выложили в Сети сообщение о том, что милицейский начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями арестован за получение взятки.

Юрий Черницев в этот же день предстал перед журналистами, заявив, что публикация «полный бред», а ее появление может быть связано только с тем, что милиционеры идут по верному следу и кто-то из возможных подозреваемых или обвиняемых намерен дезорганизовать работу управления.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, уголовное дело по ч.2 ст.129 УК РФ («Клевета») возбудили после проверки, проведенной совместно с УФСБ по РБ. В распоряжении чекистов и милиционеров оказались оперативные материалы, подтверждающие не только наличие исполнителя этого преступления, но и заказчика. Стражи порядка обнаружили людей, заинтересованных в распространении этой информации, а также посредников, разместивших ложное сообщение на интернет-блоге.

Начальник управления собственной безопасности МВД по РБ Виктор Фоминых уверяет, что и заказчики, и организаторы «этой циничной пиар-акции, попытавшиеся опорочить не только конкретного сотрудника милиции, но и все МВД» обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.

- Мы имеем достаточно сил и средств, чтобы довести дело до суда, - говорит г-н Фоминых. – Уголовный кодекс за это преступление предусматривает, в том числе, и реальный срок лишения свободы.

По словам Виктора Фоминых, МВД по РБ и в дальнейшем не намерено мириться с публикациями, порочащими честь и достоинство милицейских работников или распространяющими клеветническую информацию о деятельности органов внутренних дел Башкирии.

- Попытки скомпрометировать сотрудников МВД мы расцениваем как реакцию на активные действия правоохранительных органов по выявлению и пресечению коррупции и экономических преступлений в различных сферах, - уверяет г-н Фоминых. - И чем больше будет подобных публикаций, тем очевиднее, что мы находимся на верном пути и эффективно работаем по искоренению коррупционных проявлений, в том числе и в органах внутренних дел.

#Политика#Новости
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