Заказчики клеветнической информации об аресте Черницева пойдут под суд

- Попытки скомпрометировать сотрудников МВД мы расцениваем как реакцию на активные действия правоохранительных органов по выявлению и пресечению коррупции и экономических преступлений в различных сферах, - уверяет г-н Фоминых. - И чем больше будет подобных публикаций, тем очевиднее, что мы находимся на верном пути и эффективно работаем по искоренению коррупционных проявлений, в том числе и в органах внутренних дел.