Учалинский «Горняк» сыграет в первом дивизионе?

Posted 16 февраля 2010, 18:32
Published 16 февраля 2010, 18:32
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
Вот что по этому поводу заявил президент омского футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков:
- В связи с тем, что в первом дивизионе был недокомплект клубов, и решалось, кто будет двадцатой командой, то обсуждение календаря перенесли на 18 февраля. Я думаю, в тот же день болельщики смогут его узнать. Скорее всего, мы будем играть в паре с «Уралом» из Екатеринбурга, но в связи с тем, что не известно, останутся ли ФК «Москва» и самарские «Крылья советов» в Премьер-лиге, в нашем дивизионе должна быть резервная команда на заполнение вакансии. По моим данным это «Горняк» из Учалов, команда с Урала. Тогда мы сыграем с ними в паре.
И вот сегодня было объявлено, что футбольный клуб «Москва» официально покидает Премьер-лигу, а ее место там займет владикавказская «Алания». Соответственно, в первый дивизион по спортивному принципу (в прошлом сезоне учалинцы заняли второе место в зоне «Урал-Поволжье») должен будет подняться именно «Горняк». В случае, если башкирская команда от повышения в классе откажется, то она продолжит выступление в своей территориальной зоне во второй лиге, а ее место займет другой коллектив.