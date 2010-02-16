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Posted 16 февраля 2010, 18:32

Published 16 февраля 2010, 18:32

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Учалинский «Горняк» сыграет в первом дивизионе?

16 февраля 2010, 18:32
Футбольный клуб из Учалов сезон 2010 года может начать не во второй лиге, а в первом дивизионе. По информации «МКС» в четверг во время обнародования календаря сезона, стартующего в конце марта, об этом будет объявлено официально. Подтверждается эта информация и из источников в разных клубах второй по силе футбольной лиги в России.

Вот что по этому поводу заявил президент омского футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков:

- В связи с тем, что в первом дивизионе был недокомплект клубов, и решалось, кто будет двадцатой командой, то обсуждение календаря перенесли на 18 февраля. Я думаю, в тот же день болельщики смогут его узнать. Скорее всего, мы будем играть в паре с «Уралом» из Екатеринбурга, но в связи с тем, что не известно, останутся ли ФК «Москва» и самарские «Крылья советов» в Премьер-лиге, в нашем дивизионе должна быть резервная команда на заполнение вакансии. По моим данным это «Горняк» из Учалов, команда с Урала. Тогда мы сыграем с ними в паре.

И вот сегодня было объявлено, что футбольный клуб «Москва» официально покидает Премьер-лигу, а ее место там займет владикавказская «Алания». Соответственно, в первый дивизион по спортивному принципу (в прошлом сезоне учалинцы заняли второе место в зоне «Урал-Поволжье») должен будет подняться именно «Горняк». В случае, если башкирская команда от повышения в классе откажется, то она продолжит выступление в своей территориальной зоне во второй лиге, а ее место займет другой коллектив.

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