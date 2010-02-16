Учалинский «Горняк» сыграет в первом дивизионе?

- В связи с тем, что в первом дивизионе был недокомплект клубов, и решалось, кто будет двадцатой командой, то обсуждение календаря перенесли на 18 февраля. Я думаю, в тот же день болельщики смогут его узнать. Скорее всего, мы будем играть в паре с «Уралом» из Екатеринбурга, но в связи с тем, что не известно, останутся ли ФК «Москва» и самарские «Крылья советов» в Премьер-лиге, в нашем дивизионе должна быть резервная команда на заполнение вакансии. По моим данным это «Горняк» из Учалов, команда с Урала. Тогда мы сыграем с ними в паре.