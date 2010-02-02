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Posted 2 февраля 2010, 19:10

Published 2 февраля 2010, 19:10

Modified 10 ноября 2022, 18:59

Updated 10 ноября 2022, 18:59

Автопарк Башкирии прирастает «Запорожцами» и «Москвичами»

2 февраля 2010, 19:10
В башкирской ГАИ отмечают резкий рост числа транспортных средств, которые автовладельцы стремятся поставить на учет. И связано это вовсе не с возросшей покупательской способностью населения, а правительственной программой «Автохлам», обещающей каждому владельцу отечественного авто десятилетнего возраста выдать сертификат в 50 тысяч рублей на покупку новой машины.

Как рассказали «МКС» в УГИБДД МВД по РБ, ежедневно в РЭПах республики регистрируется масса автомобилей, которые давно уже не на ходу. Благодаря таким рачительным владельцам сегодня в Башкирии зарегистрировано на 30 тысяч больше авто, чем за три квартала 2009 года.

Причем многие из вновь регистрируемых автомобилей настолько устарели, что не имеют ни колес, ни капота. В свое время люди снимали такие машины с учета и хранили в гаражах или вовсе во дворах, а сегодня вспомнили о ржавом остове и требуют снова выдать развалюхам регистрационные номера. Среди «модельного» ряда таких машин превалируют давно исчезнувшие с городских дорог «Запорожцы», «Жигули-копейка» и «Москвичи-412».

Интересно, что в правилах сдачи старого авто указывается: для получения сертификата на 50 тысяч рублей владелец обязан проездить на 10-летней машине не менее года, а действие программы рассчитано лишь до конца 2010-го. Но бережливые граждане нашей страны, вдруг вспомнившие об автохламе, надеются, что и им повезет.

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