Автопарк Башкирии прирастает «Запорожцами» и «Москвичами»

Причем многие из вновь регистрируемых автомобилей настолько устарели, что не имеют ни колес, ни капота. В свое время люди снимали такие машины с учета и хранили в гаражах или вовсе во дворах, а сегодня вспомнили о ржавом остове и требуют снова выдать развалюхам регистрационные номера. Среди «модельного» ряда таких машин превалируют давно исчезнувшие с городских дорог «Запорожцы», «Жигули-копейка» и «Москвичи-412».