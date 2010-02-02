Автопарк Башкирии прирастает «Запорожцами» и «Москвичами»

Posted 2 февраля 2010, 19:10
Published 2 февраля 2010, 19:10
Modified 10 ноября 2022, 18:59
Updated 10 ноября 2022, 18:59
Как рассказали «МКС» в УГИБДД МВД по РБ, ежедневно в РЭПах республики регистрируется масса автомобилей, которые давно уже не на ходу. Благодаря таким рачительным владельцам сегодня в Башкирии зарегистрировано на 30 тысяч больше авто, чем за три квартала 2009 года.
Причем многие из вновь регистрируемых автомобилей настолько устарели, что не имеют ни колес, ни капота. В свое время люди снимали такие машины с учета и хранили в гаражах или вовсе во дворах, а сегодня вспомнили о ржавом остове и требуют снова выдать развалюхам регистрационные номера. Среди «модельного» ряда таких машин превалируют давно исчезнувшие с городских дорог «Запорожцы», «Жигули-копейка» и «Москвичи-412».
Интересно, что в правилах сдачи старого авто указывается: для получения сертификата на 50 тысяч рублей владелец обязан проездить на 10-летней машине не менее года, а действие программы рассчитано лишь до конца 2010-го. Но бережливые граждане нашей страны, вдруг вспомнившие об автохламе, надеются, что и им повезет.