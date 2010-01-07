Знаменитости, рожденные под знаком Тигра, артистичные и спортивные натуры

2. Надеюсь, год Тигра принесет нам всем успех. Конечно, все не может быть ровно и спокойно, я это знаю, прожив жизнь. Тем не менее верю в то, что сын Владислав – известный органист - сможет осуществить все свои планы. Безусловно, это будет непросто, но я уверена, что все получится. Мечтаю о том, чтобы у моих пятерых внуков все было прекрасно. Две взрослые внучки учатся в вузах в Швейцарии, младшие внучки и внук живут в Уфе.