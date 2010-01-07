Знаменитости, рожденные под знаком Тигра, артистичные и спортивные натуры

Для того, чтобы проверить данные китайских астрологов, мы задали своим собеседникам четыре вопроса:
1. Как сложился ушедший год?
2. Что ждете от наступившего?
3. Верите ли в гороскопы?
4. Находите в себе качества тигра - символа года?
Резида Фахруллина, заслуженная артистка РБ: «Рычу, как тигрица, только в редких случаях»
1. Считаю, что год для меня был очень достойным. Я сыграла две главные роли - Кручинину в пьесе Островского «Без вины виноватые» и героиню английской комедии «Любовь на троих». На протяжении года меня радовали своими творческими способностями студенты из академии искусств, которые после учебы придут к нам в театр. Успехами меня радует 25-летний сын Вадим, которого ценят на работе как профессионального программиста.
2. Думаю, что нынешний год должен быть не хуже, чем прошедший. Время покажет, но жду только хороших сюрпризов. Обычно год, под знаком которого родился человек, дает ему очень много испытаний. Думаю, что преодолею их без особых трудностей.
3. В гороскопы верю. Может, это неправильно и есть доля самовнушения, но почему-то они частенько совпадают.
4. Черты знака в себе нахожу. Например, я очень спокойный и терпеливый человек, но если кто-то переступает грань, я, как тигрица, начинаю рычать. Это случается редко, но все же бывает.
Александр Федеряев, народный артист РБ: «Проявляю агрессию, когда хочу чего-то добиться»
1. Я бы не сказал, что год удался. Мои творческие планы воплотились лишь процентов на 70. Безусловно, хотелось бы большего добиться в профессиональном плане. Конечно, самое главное, что все живы и здоровы, а остальное не так уж и важно.
2. Всегда жду творчества, чтобы было интереснее работать. Хотелось бы новых ролей в театре, с удовольствием снимусь в каком-нибудь фильме. Не хочу прозябать в бездействии, ведь жизнь коротка, нужно успеть сделать все по максимуму.
3. Я отношусь к гороскопам достаточно скептически. В них много неправды, но есть люди, которые искренне в них верят. В каждом знаке есть такие качества, как мужество, доброжелательность, чувство справедливости, смелость, энергичность и так далее. Если нужно защитить себя или еще кого-то, тогда и выпускаешь когти. Даже котенок начинает проявлять мужество, попадая в беду.
4. Во мне есть эмоциональность, которую я проявляю в работе. Знаю, что тигры проявляют агрессивность, когда чего-то хотят добиться. Эти животные всегда сосредоточены, целеустремленны. Я такой же. Тигры любят поваляться на траве, я тоже не отказываюсь от того, чтобы лишний раз понежиться на диване.
Миляуша Муртазина, заслуженный деятель искусств РФ и РБ: «Ни один гороскоп не даст стопроцентного совпадения»
1. Некоторые люди говорят, что год был неудачным. Да, возможно, в бытовом плане все шло не очень гладко, но в творческом это был очень удачный год. Так много всего произошло – концерты моих учеников, их победы на престижных конкурсах. Для меня это самое главное. Дети и внуки тоже были успешны.
2. Надеюсь, год Тигра принесет нам всем успех. Конечно, все не может быть ровно и спокойно, я это знаю, прожив жизнь. Тем не менее верю в то, что сын Владислав – известный органист - сможет осуществить все свои планы. Безусловно, это будет непросто, но я уверена, что все получится. Мечтаю о том, чтобы у моих пятерых внуков все было прекрасно. Две взрослые внучки учатся в вузах в Швейцарии, младшие внучки и внук живут в Уфе.
3. Нет, гороскопов никогда не читаю и даже не смотрю, потому что сбываются крайне редко. Ни одно предсказание не даст стопроцентного совпадения.
4. На удивление много совпадений со знаком Тигра. Единственное – я не хладнокровна. К сожалению, эмоции иногда мешают мне. Многих ошибок можно было бы избежать в жизни, но я их совершала именно из-за эмоций.
Ирина Агашкова, народная артистка РБ: «Я - настоящая тигрица»
1. В прошедшем году у меня были сложности в связи с кризисом, на работе бывало трудно. А в целом 2009-й прошел очень интересно, поскольку было много поездок. Мне довелось побывать в Ленинградской области на фестивале викингов. Приятно, что, несмотря на кризис, люди обращаются к истории, реставрируют замки. Каждый день радует внучка, а когда в семье маленький ребенок, то это всегда восторг и счастье.
2. Говорят, что год Тигра очень мощный по своей сути, идет под знаком Солнца, поэтому, несомненно, будет взрыв творческих способностей, раскрытие внутреннего потенциала, совершенствования себя. Жду творческих успехов, счастья, любви и добра.
3. Как человек творческий, верю в приметы, мистику и гороскопы. Но только тогда, когда на это есть время. А когда занята, то просто не обращаю внимания.
4. Да, я нахожу в себе качества Тигра. Я - настоящая тигрица. Могу быть и вспыльчивой, а кто из нас не возмутится, когда наступают на хвост? Причем, когда выплесну эмоции, становится ужасно стыдно. Чувство справедливости дает о себе знать.
Николай Рихтер, актер: «Я умею ладить со всеми пятью домашними кошками»
1. Ушедший год сложился удачно во всем: и в работе, и в семье. Сейчас у меня очень хорошая роль в спектакле «Женщина без тела», еще попал в мюзикл «Голубая камея», где играю одну из ведущих ролей - Шустова. На мой взгляд, этот типаж очень интересен. Это характерная роль, которую можно показать очень глубоко. В личной жизни никаких изменений не было – а это уже хорошо.
2. В этом году жду новых ролей, также хочу, чтобы все было хорошо на работе и в жизни. И этого вполне достаточно для каждого. Ведь если все хорошо дома, то на службе тоже все будет замечательно, потому как семья – это фундамент, который помогает осуществлять все замыслы в карьере.
3. В гороскопы абсолютно не верю. Считаю, что это глупости. Все, что предначертано господом, должно произойти, а звезды на это не влияют.
4. У меня дома целое сборище из семейства кошачьих: живут пять кошек и котов, моя жена родилась в год Кота, да еще я - Тигр. Может быть, потому нахожу с ними общий язык. Знаю, что мне присуща энергия и внутренняя сила, характеризующая это животное. Случаются какие-то взрывные моменты, которые невозможно в себе обуздать, тем не менее я пытаюсь это сделать.
Владимир Латыпов-Догадов, заслуженный артист РФ, народный артист РБ: «Жить по предсказаниям гороскопа мне неинтересно»
1. В прошлом году у меня все было удачно. Грех жаловаться на актерскую судьбу. Я сыграл новую роль - Джорджа Хэя в спектакле «Музыка небес». Мой сын поступил в академию искусств, где будет учиться на актера. Для меня это стало полной неожиданностью, хотя в душе очень рад.
2. Естественно, я жду чего-то хорошего, раз уж это мой год. Чего-то конкретного я не ожидаю. Думаю, что мюзикл «Голубая камея», в котором я играю графа Орлова, приятно удивит зрителей.
3. В гороскопы не верю. Считаю, что каждый человек сам хозяин своей судьбы, а подстраивать свою жизнь под гороскоп – не верно. Идет программирование, и жить становится неинтересно.
4. Хорошо зная друзей, которые со мной одного года, могу сказать, что во мне есть качества, присущие этому неслабому животному.
Ахмед Маклад, оператор канала «Вся Уфа»: «По гороскопу я не только Тигр, но и Лев»
1. 2009-й прошел для меня без особых проблем. Самым радостным событием было то, что я получил вид на жительство в России. Я доволен тем, что еще один год проработал на своей любимой телекомпании «Вся Уфа» и стал еще более профессионален в своем деле.
2. В июне я наконец-то получу гражданство и стану полноправным гражданином вашей страны.
3. Иногда в гороскопы верю. По крайней мере, когда они совпадают, я очень этому рад.
4. Я не только Тигр по году, но еще и Лев по знаку зодиака. Я действительно похож на этих хищных животных. Я горд, спокоен, во всех ситуациях поступаю мудро и решительно. Но иногда хладнокровие может подвести, если кто-нибудь перегнет палку. После того, как вспылю, быстро успокаиваюсь и уже трезво смотрю на ситуацию.
Вадим Боровик, мастер спорта международного класса по плаванию, победитель Сурдолимпийских игр: «Я независим, как настоящий тигр»
1. Ушедший год для меня был тяжелым и одновременно радостным. Золотые медали Сурдолимпийских игр – результат плодотворной работы, так что силы были потрачены не зря.
2. В наступившем году я попытаюсь не снижать победную планку. Для этого буду просто работать в меру своих сил.
3. Бывает, что в гороскопы верю. Ведь я – Тигр, а значит, очень любознателен.
4. Да, качества этого животного я в себе нахожу. Например, я вспыльчив. Также могу назвать себя охотником, но в то же время доброжелателен к людям, очень люблю детей. Я охотник в хорошем смысле этого слова. К тому же с детства был энергичен. Стараюсь быть справедливым и смелым. Но самое главное, что роднит меня с тигром - я независим.
Дмитрий Шестак, волейболист республиканского клуба «Урал»: «Я вспыльчив, но отходчив»
1. Ушедший год Быка сложился для меня очень удачно, так как я решил несколько жизненных задач. Самое главное – это моя свадьба, которая состоялась летом. Так же я купил квартиру, что в наше время и в моем возрасте, очень актуально. Также я поиграл в хорошей команде «Локомотиве-Белогорье» из Белгорода с великими игроками, с которыми мы выиграли европейский волейбольный кубок, что я считаю большим достижением. Ну и как венец удачного года – попадание в уфимский «Урал».
2. От наступившего года жду того, что он станет еще удачнее, чем предыдущий. Хочется выиграть несколько трофеев с «Уралом».
3. Больше нет, чем да. Отвечу так: интересуюсь. Если попадается журнал или газета, то про свой знак обязательно прочитаю.
4. Могу сказать, что со знаком Тигра меня роднит доброжелательность и справедливый характер, а также то, что иногда бываю вспыльчивым – это стопроцентная характеристика меня. Ни убавить, ни прибавить.