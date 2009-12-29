В спину главы департамента безопасности «Башнефти» выпустили пять пуль из пистолета с глушителем

Тело мужчины обнаружили прохожие под аркой дома № 28 на пересечении улиц Мустая Карима и Кирова, где погибший снимал квартиру. Г-н Буторин приехал на работу в «Башнефть» из Удмуртии и нашел жилье неподалеку от головного здания. Мужчина, отвечающий за безопасность нефтяного гиганта, почему-то не побеспокоился о собственной сохранности. Утром он спокойно отправился на работу, где во дворе дома его уже поджидали наемные убийцы. Киллеры пропустили Владимира Буторина вперед и хладнокровно расстреляли в спину из пистолета с глушителем. Смерть несчастного наступила от четырех огнестрельных ранений. Причины столь жестокого убийства – неизвестны. Но, учитывая круг вопросов по сохранению коммерческой и иных тайн нефтяной корпорации, которыми занимался погибший, скорее всего причина гибели главы департамента безопасности «Башнефти» кроется в его профессиональной деятельности.
Владимир Павлович Буторин – бывший офицер ФСБ и оказался в столице Башкирии после того, как «Башнефть» в сентябре 2009 года возглавил экс-сенатор Удмуртии Виктор Хорошавцев. Говорят, что г-н Буторин был правой рукой г-на Хорошавцева еще в Ижевске и сразу согласился работать вместе в Уфе.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК при прокуратуре РФ по РБ, по факту расстрела топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и в случае, если киллеры будут найдены, им грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам начальника отдела по связям с общественностью МВД по РБ Руслана Шарафутдинова, правоохранители отрабатывают все версии мотивов этого громкого преступления, также устанавливается марка оружия, из которого стреляли неизвестные.
P.S.
В ОАО «АНК «Башнефть» установили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей всем, кто сообщит любую действенную информацию, касающуюся гибели директора департамента экономической безопасности и защиты информации Владимира Павловича Буторина.