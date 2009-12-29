В спину главы департамента безопасности «Башнефти» выпустили пять пуль из пистолета с глушителем

Тело мужчины обнаружили прохожие под аркой дома № 28 на пересечении улиц Мустая Карима и Кирова, где погибший снимал квартиру. Г-н Буторин приехал на работу в «Башнефть» из Удмуртии и нашел жилье неподалеку от головного здания. Мужчина, отвечающий за безопасность нефтяного гиганта, почему-то не побеспокоился о собственной сохранности. Утром он спокойно отправился на работу, где во дворе дома его уже поджидали наемные убийцы. Киллеры пропустили Владимира Буторина вперед и хладнокровно расстреляли в спину из пистолета с глушителем. Смерть несчастного наступила от четырех огнестрельных ранений. Причины столь жестокого убийства – неизвестны. Но, учитывая круг вопросов по сохранению коммерческой и иных тайн нефтяной корпорации, которыми занимался погибший, скорее всего причина гибели главы департамента безопасности «Башнефти» кроется в его профессиональной деятельности.