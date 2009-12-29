В новом году будет актуален рокерский стиль и народные мотивы

Если в уходящем году многие щеголяли в хипповской одежде, модной в 60-е, то сейчас необходимо подкорректировать гардероб: будет актуален рокерский стиль в контексте 2000-го года, а также фолк - блузки в мелкий цветочек, джинсы, джинсовые жилетки с меховой оторочкой и прочие дополнения, как у индийцев. Модникам не стоит забывать о кожаных изделиях – юбки, платья, брюки, болеро, коротенькие курточки в правильном сочетании доведут до совершенства любой образ. Незаменимые джинсы никуда не уйдут, правда, с ними также следует быть аккуратным.