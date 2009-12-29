В новом году будет актуален рокерский стиль и народные мотивы

Владелица модельного бюро уверена, что в год желтого металлического Тигра следует придерживаться серебряного, золотого, голубого, синего в металлическом отливе цветов. Но не стоит отказываться от традиционной классики: строгий бело-черный стиль от Шанель всегда в моде.
– В последнее время женщины начали больше о себе заботиться, что очень радует, - отмечает Елена Глебовна. - Дамы вспомнили о коктейльных платьях, которые действительно подчеркивают женское превосходство. На сегодняшний день я точно знаю, что для металлического тигра подходят черное, белое и металлические отливы синего.
В новом сезоне также актуальны будут платья, выгодно подчеркивающие фигуру. Однако полным женщинам носить такую одежду не стоит: крупным дамам лучше всего пойдут одеяния свободного покроя с собранным низом - получается некий вытянутый эллипс, который не дает прочитать формы. Полноту можно скрывать за счет многослойности, которая заштриховывает все лишнее.
Если в уходящем году многие щеголяли в хипповской одежде, модной в 60-е, то сейчас необходимо подкорректировать гардероб: будет актуален рокерский стиль в контексте 2000-го года, а также фолк - блузки в мелкий цветочек, джинсы, джинсовые жилетки с меховой оторочкой и прочие дополнения, как у индийцев. Модникам не стоит забывать о кожаных изделиях – юбки, платья, брюки, болеро, коротенькие курточки в правильном сочетании доведут до совершенства любой образ. Незаменимые джинсы никуда не уйдут, правда, с ними также следует быть аккуратным.
- Люди в своей динамичной жизни настолько привыкли к джинсам, но надевают к ним все, что попадется под руку. Порой мне кажется, что они не всегда понимают, где находятся и куда приходят.
Классическая шпилька всегда воспринимается на «ура». Женщина на каблуках ходит степенно, такая эстетичная обувь дает возможность подтянуть живот и выровнять осанку.
Не стоит забывать и об аксессуарах, потому как именно они подчеркивают нашу индивидуальность.
- Украшения - это зеркало души, - уверена г-жа Лукманова. - Правильно подобранные аксессуары могут многое рассказать о человеке. Лучше всего надевать их в комплекте: одинаковые серьги, колье и браслет.
Если уж дело касается внешнего вида, то все начинается с головы: красивые и ухоженные волосы, аккуратный мэйк-ап – залог успеха любого человека.
- Карамельные, медовые оттенки волос сейчас очень актуальны. Выбеленный яркий блонд лучше затемнить, потому что такой цвет волос требует аккуратного выбора одежды. Между цветом лица, глаз и волос должен быть контраст, потому как в первую очередь мы обращаем внимание на лицо.
Не секрет, что расцветки, формы, аксессуары пришли к нам из-за границы. Но слепо следовать западной моде категорически нельзя: мы живет в своем мире, в своем микроклимате, потому не стоит одеваться искусственно, подделываясь под европейцев.
- Нам не нужно изобретать свою моду, просто необходимо их одежду аккуратно переложить на наш быт, - объясняет Елена Глебовна. - Если уж ты полностью решил этому соответствовать, то нужно не бояться смелых фасонов.
Айгуль ХАФИЗОВА.