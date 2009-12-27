В Уфе разворачивается производство энергосберегающих светодиодных ламп

Одними из первых в стране серийный выпуск светодиодных ламп наладили уфимское предприятие «ОЙО–ГЕО Импульс Интернэшнл» и завод «Электролуч». Их мощность пока невелика, но изделия уже выпускаются мелкими партиями по отдельным заказам. В перспективе экономический эффект от использования такой светотехники может быть весьма и весьма существенным. Если лампа накаливания может непрерывно работать 42 дня, люминесцентная более года, то светодиодная - 11 лет. Уровень энергопотребления при этом будет ниже соответственно в 38 и 16 раз. Розничная цена изделий уфимского завода «Электролуч» начинается от 139 рублей, но как уверяют разработчики, в ближайшие годы, благодаря улучшению технологии, она может быть значительно снижена. Не исключено, что к производству перспективных источников света подключатся и другие предприятия башкирской столицы.