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В Уфе разворачивается производство энергосберегающих светодиодных ламп

27 декабря 2009, 21:54
В последнее время энергосбережение стало едва ли не основным пунктом технологического развития страны. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил о возможном запрете в стране ламп накаливания, а глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что запрет на оборот и производство мощных «лампочек Ильича» (более 100 ватт) может быть введен уже с 1 января 2011 года. Это предусмотрено проектом закона об энергоэффективности российской экономики, который готовится ко второму чтению в Госдуме.

Проблема в том, что энергосберегающих источников света российские заводы практически не производят. В 2008 году из 40 миллионов проданных в России сберегающих ламп только 5% были отечественного производства, а остальные завезены из Китая.

К тому же федеральная концепция экономии энергоресурсов делает ставку на повсеместное внедрение люминесцентных ламп, однако эксперты говорят о большей перспективности источников света на основе светодиодов. Если у лампы накаливания на собственно освещение идет всего 5% потребляемой электроэнергии, люминесцентных - 25%, то у диодных - не менее 80%.

Помимо значительной энергоэффективности, светодиоды отличаются отсутствием химически опасных веществ (ртути, фосфора и тяжелых металлов), а значит, не требуют дорогостоящей утилизации.

Одними из первых в стране серийный выпуск светодиодных ламп наладили уфимское предприятие «ОЙО–ГЕО Импульс Интернэшнл» и завод «Электролуч». Их мощность пока невелика, но изделия уже выпускаются мелкими партиями по отдельным заказам. В перспективе экономический эффект от использования такой светотехники может быть весьма и весьма существенным. Если лампа накаливания может непрерывно работать 42 дня, люминесцентная более года, то светодиодная - 11 лет. Уровень энергопотребления при этом будет ниже соответственно в 38 и 16 раз. Розничная цена изделий уфимского завода «Электролуч» начинается от 139 рублей, но как уверяют разработчики, в ближайшие годы, благодаря улучшению технологии, она может быть значительно снижена. Не исключено, что к производству перспективных источников света подключатся и другие предприятия башкирской столицы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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