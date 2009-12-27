В Уфе разворачивается производство энергосберегающих светодиодных ламп

Проблема в том, что энергосберегающих источников света российские заводы практически не производят. В 2008 году из 40 миллионов проданных в России сберегающих ламп только 5% были отечественного производства, а остальные завезены из Китая.
К тому же федеральная концепция экономии энергоресурсов делает ставку на повсеместное внедрение люминесцентных ламп, однако эксперты говорят о большей перспективности источников света на основе светодиодов. Если у лампы накаливания на собственно освещение идет всего 5% потребляемой электроэнергии, люминесцентных - 25%, то у диодных - не менее 80%.
Помимо значительной энергоэффективности, светодиоды отличаются отсутствием химически опасных веществ (ртути, фосфора и тяжелых металлов), а значит, не требуют дорогостоящей утилизации.
Одними из первых в стране серийный выпуск светодиодных ламп наладили уфимское предприятие «ОЙО–ГЕО Импульс Интернэшнл» и завод «Электролуч». Их мощность пока невелика, но изделия уже выпускаются мелкими партиями по отдельным заказам. В перспективе экономический эффект от использования такой светотехники может быть весьма и весьма существенным. Если лампа накаливания может непрерывно работать 42 дня, люминесцентная более года, то светодиодная - 11 лет. Уровень энергопотребления при этом будет ниже соответственно в 38 и 16 раз. Розничная цена изделий уфимского завода «Электролуч» начинается от 139 рублей, но как уверяют разработчики, в ближайшие годы, благодаря улучшению технологии, она может быть значительно снижена. Не исключено, что к производству перспективных источников света подключатся и другие предприятия башкирской столицы.