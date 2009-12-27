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Щипачи предпочитают действовать «под прикрытием»

27 декабря 2009, 21:44
В УВД Уфы обеспокоены ростом карманных краж в столице Башкирии. По мнению правоохранителей, иногда люди сами провоцируют «щипачей» на «изъятие» кошелька или мобильного телефона. Внешний вид карманника мало чем отличается от других граждан. Напротив, жулики могут выглядеть очень опрятно и интеллигентно.

- Обычно, карманник, выбрав жертву, следует за ней, поджидая удобный момент, - рассказывает начальник оперативного отделения криминальной милиции УВД Уфы Шамиль Янгалин. - Действовать воришкам удобней в толпе. Один раз толкнул «невзначай» – проверил. Второй раз каким-либо действием отвлек человека и третьим - достал, все что нужно. Или еще один способ – на одной руке у карманника висит либо куртка, либо плащ, пакет и он под ними незаметно действует рукой.

В местах большого скопления людей надо быть собранным и внимательным. Задний карман брюк воры называют «своим карманом», поэтому не стоит делать жуликам щедрых подарков, убирая туда ценные вещи.

- Ценные вещи лучше прятать во внутренних карманах, а телефоны убирать в специальную футляр на поясе, - советует г-н Янгалин. - Сумки и рюкзачки в общественном транспорте держите перед собой, портфели – застежками к себе. Постарайтесь не пользоваться в транспорте мобильными телефонами. Вору несложно будет проследить, где именно вы его храните. И при малейшей возможности он постарается вытащить его в толпе. И конечно в случае обнаружения пропажи надо своевременно сообщить об этом в органы милиции или позвонить по номеру горячей линии МВД 128.

С начала года оперативники сыскного отдела УВД уже раскрыли почти 200 подобных преступлений и вернули людям не один десяток похищенных сотовых телефонов и кошельков.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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