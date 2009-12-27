Щипачи предпочитают действовать «под прикрытием»

- Ценные вещи лучше прятать во внутренних карманах, а телефоны убирать в специальную футляр на поясе, - советует г-н Янгалин. - Сумки и рюкзачки в общественном транспорте держите перед собой, портфели – застежками к себе. Постарайтесь не пользоваться в транспорте мобильными телефонами. Вору несложно будет проследить, где именно вы его храните. И при малейшей возможности он постарается вытащить его в толпе. И конечно в случае обнаружения пропажи надо своевременно сообщить об этом в органы милиции или позвонить по номеру горячей линии МВД 128.