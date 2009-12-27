Щипачи предпочитают действовать «под прикрытием»

- Обычно, карманник, выбрав жертву, следует за ней, поджидая удобный момент, - рассказывает начальник оперативного отделения криминальной милиции УВД Уфы Шамиль Янгалин. - Действовать воришкам удобней в толпе. Один раз толкнул «невзначай» – проверил. Второй раз каким-либо действием отвлек человека и третьим - достал, все что нужно. Или еще один способ – на одной руке у карманника висит либо куртка, либо плащ, пакет и он под ними незаметно действует рукой.
В местах большого скопления людей надо быть собранным и внимательным. Задний карман брюк воры называют «своим карманом», поэтому не стоит делать жуликам щедрых подарков, убирая туда ценные вещи.
- Ценные вещи лучше прятать во внутренних карманах, а телефоны убирать в специальную футляр на поясе, - советует г-н Янгалин. - Сумки и рюкзачки в общественном транспорте держите перед собой, портфели – застежками к себе. Постарайтесь не пользоваться в транспорте мобильными телефонами. Вору несложно будет проследить, где именно вы его храните. И при малейшей возможности он постарается вытащить его в толпе. И конечно в случае обнаружения пропажи надо своевременно сообщить об этом в органы милиции или позвонить по номеру горячей линии МВД 128.
С начала года оперативники сыскного отдела УВД уже раскрыли почти 200 подобных преступлений и вернули людям не один десяток похищенных сотовых телефонов и кошельков.