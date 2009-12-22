На «Песне года» неоднократно выступали и певцы из Башкирии

70-е годы
Ведущими первого фестиваля стали Анна Шилова, Игорь Кириллов и Валентина Леонтьева, а главными звездами - Магомаев, Лещенко, Пахоменко, Хиль, Ненашева Гуляев и Кобзон. В 1973 году на фестивале дебютировала Валентина Толкунова и София Ротару, которая стала абсолютным рекордсменом, спев за всю историю фестиваля наибольшее количество композиций – 72, обогнав Лещенко и Кобзона, которые исполнили по 59 песен. В 1976 году у программы появились новые ведущие, более молодые и непосредственные - Александр Масляков и Светлана Жильцова
80-е годы
Ведущими «Песни года-83» стали дикторы ЦТ Татьяна Судец и Юрий Ковеленов. Пугачева спела «Миллион алых роз», а потом вывела на сцену дочь Кристину, исполнив «А знаешь, все еще будет». Валерий Леонтьев спел «Полет на дельтоплане», а Юрий Антонов – «Крышу дома твоего». В Башкирии этот фестиваль ждали с особым нетерпением – с песней Магомаева и Добронравова «Земля - Родина любви» выступил солист башкирского театра оперы и балета Радик Гареев, получивший за эту композицию гран-при международного фестиваля политической песни «Красная гвоздика». В 85-м поменялась площадка – финал с размахом прошел во дворце спорта «Динамо». Вели концерт Инна Ермилова и Юрий Николаев. А Радик Гареев исполнил песню Пахмутовой и Добронравова «Во имя жизни». В 88-м ведущими фестиваля становятся Ангелина Вовк и Евгений Меньшов.
90-е
С развалом Союза в 92-м пропала и «Песня года». В эфир выходил «Хит-парад «Останкино» продюсера Сергея Лисовского, за которым стояли большие деньги. На следующий год благодаря усилиям Вовк фестиваль снова появилась в эфире. Средства Ангелине выделил «Газпром». Интересно, что в «Песне года-93» выступил еще один исполнитель из Башкирии – Идрис Газиев. Тогда на ТВ шел сериал «Богатые тоже плачут», и Лора Квинт написала для него «именную» песню, в которой была такая строчка: «Марианна, оглянись, я не Бето, я Идрис». В 94-м концерт состоялся в Кремлевском дворце, а продюсированием фестиваля занялся Игорь Крутой. Количество участников доходит до 70-ти человек, съемки проходят несколько дней. Учреждены призы имени Исаака Дунаевского, Роберта Рождественского, Клавдии Шульженко и Леонида Утесова.
Съемки «Песни года-2004» прошли в концертном зале «Россия». Из-за ссоры гендиректора Первого канала Константина Эрнста и продюсера Игоря Крутого впервые фестиваль не транслировался на главной кнопке. В первые дни 2005 года фестиваль показал только канал МУЗ-ТВ, где концерт прошел с беспрецедентно низким рейтингом. В пику «Песне года» в октябре 2004 года Иосиф Пригожин создал фестиваль «Новые песни о главном». На следующий год на помощь «Песне года» пришла Алла Пугачева, которая уговорила руководство НТВ приютить программу. Получив от канала миллион долларов, примадонна сократила количество песен чуть ни в два раза, ввела разные номинации, в том числе «Песня века», со скандалом исключила Кобзона, который впервые не участвовал в фестивале за всю его историю, а также Буйнова, Леонтьева, Бабкину. С этого момента «Песня года» перестала существовать как песенный фестиваль и стала выходить только один раз в год в новогодние праздники как «новогодний фестиваль» или «главный концерт страны». С 2006 года «Песня года» проходит в спортивном комплексе «Олимпийский», собирая до 22 тысяч зрителей, и транслируется по каналу «Россия». Ведущие – Алла Пугачева, Филипп Киркоров, с участием Ангелины Вовк и Евгения Меньшова. В 2007 старые ведущие в фестивале уже не появились. Их место заняли Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.