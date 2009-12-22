На «Песне года» неоднократно выступали и певцы из Башкирии

Съемки «Песни года-2004» прошли в концертном зале «Россия». Из-за ссоры гендиректора Первого канала Константина Эрнста и продюсера Игоря Крутого впервые фестиваль не транслировался на главной кнопке. В первые дни 2005 года фестиваль показал только канал МУЗ-ТВ, где концерт прошел с беспрецедентно низким рейтингом. В пику «Песне года» в октябре 2004 года Иосиф Пригожин создал фестиваль «Новые песни о главном». На следующий год на помощь «Песне года» пришла Алла Пугачева, которая уговорила руководство НТВ приютить программу. Получив от канала миллион долларов, примадонна сократила количество песен чуть ни в два раза, ввела разные номинации, в том числе «Песня века», со скандалом исключила Кобзона, который впервые не участвовал в фестивале за всю его историю, а также Буйнова, Леонтьева, Бабкину. С этого момента «Песня года» перестала существовать как песенный фестиваль и стала выходить только один раз в год в новогодние праздники как «новогодний фестиваль» или «главный концерт страны». С 2006 года «Песня года» проходит в спортивном комплексе «Олимпийский», собирая до 22 тысяч зрителей, и транслируется по каналу «Россия». Ведущие – Алла Пугачева, Филипп Киркоров, с участием Ангелины Вовк и Евгения Меньшова. В 2007 старые ведущие в фестивале уже не появились. Их место заняли Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.