ИЛЬ ДЕ БОТЭ открыл собственный магазин в Уфе

15 декабря 2009 года в Уфе, в кинотеатре «Родина», компания ИЛЬ ДЕ БОТЭ организовала для своих клиентов великолепную презентацию, в рамках которой гостям были представлены короткометражные фильмы уникального проекта ИЛЬ ДЕ БОТЭ «Потому что это Я». Четыре новеллы, вошедшие в киноальманах, – подарок всем клиентам и покупателям, признание в любви всем женщинам, социальная позиция компании. И посвящены они Женщине: ее хрупкости, ее силе, преображению, чувствам, умению быть собой.
В работе над лентами принимали участие такие известные режиссеры и актеры, как Оксана Бычкова, Ксения Кутепова, Олег Фомин, Станислав Любшин, Екатерина Волкова. Съемки «Близкого объятия», четвертого фильма кинопроекта, премьера которого состоялась в июле 2009 года, возглавил один из лучших российских продюсеров Сергей Сельянов, режиссером стал призер международных кинофестивалей Александр Котт. Главные роли исполнили легендарные артисты – Инна Чурикова и Альберт Филозов. В 2009 году в рамках Российских кинопрограмм 31-го Московского международного кинофестиваля состоялся показ картины «Запись», одной из новелл альманаха «Потому что это Я», которая получила высокую оценку профессионального сообщества.
Полноценный DVD с фильмами проекта «Потому что это Я» и любопытными дополнительными материалами о создании картин – один из множества подарков покупателям, которые сеть магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ приготовила к Новому году. Кроме того, как и все города, где работают магазины ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Уфу будут посещать визажисты известных марок, чтобы проводить профессиональные консультации для покупательниц. Компания также разработала программу клиентских дней, в рамках которой будет проходить много интересных событий.
ИЛЬ ДЕ БОТЭ занимает первое место в рейтинге качества обслуживания в парфюмерно-косметических сетях Москвы (по оценке журнала «Коммерсант-Деньги»). В 2007 и 2008 гг. сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ становилась лауреатом Sales Business Awards, премии в области продаж, маркетинга и рекламы, в номинации «Косметика и парфюмерия».
До конца 2008 года сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ, являющаяся одним из лидеров в области розничной торговли парфюмерией и косметикой в России, была представлена в Поволжье компанией «Такос», управлявшей магазинами сети по договору франчайзинга. После окончания действия договора на месте магазинов ИЛЬ ДЕ БОТЭ появились магазины новой сети Bon Joli. Теперь ИЛЬ ДЕ БОТЭ вновь ждёт своих клиентов, но уже в собственном магазине, соответствующем единому стандарту качества товаров и услуг, неукоснительно соблюдающемуся в сети.
ИЛЬ ДЕ БОТЭ ждет встречи как с прежними друзьями, так и с новыми покупателями и готов подарить им уверенность в себе и своей красоте, прекрасное настроение и самую лучшую парфюмерию и косметику от ведущих мировых марок.