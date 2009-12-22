ИЛЬ ДЕ БОТЭ открыл собственный магазин в Уфе

Полноценный DVD с фильмами проекта «Потому что это Я» и любопытными дополнительными материалами о создании картин – один из множества подарков покупателям, которые сеть магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ ДЕ БОТЭ приготовила к Новому году. Кроме того, как и все города, где работают магазины ИЛЬ ДЕ БОТЭ, Уфу будут посещать визажисты известных марок, чтобы проводить профессиональные консультации для покупательниц. Компания также разработала программу клиентских дней, в рамках которой будет проходить много интересных событий.