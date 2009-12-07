Максим Леонидов: «Я женат в третий раз. Все остальное не считается»

- Впервые я увидел Сашу на сцене, и мне захотелось с ней познакомиться. Она мне очень понравилась, не знаю, почему. Понравилась, и все. И я с ней познакомился. Подошел к ней после спектакля и сказал: «Спасибо большое, мне очень понравилось!» А она ответила: «На здоровье». Сразу попросить у нее телефон я как-то не решился. Это потом, уже через общих знакомых спросил разрешение взять ее телефон. Она дала, и я ей позвонил, пригласил на свидание, которое в итоге привело к рождению детеныша! Конечно, сначала у нас был очень красивый период ухаживания. Я назначал Саше свидания, мы с ней гуляли, целовались. А стояло лето, и были очень красивые белые ночи. Мы гуляли по Петербургу, и романтика была необыкновенная.