Максим Леонидов: «Я женат в третий раз. Все остальное не считается»

Безумный Макс
Рок-н-ролл ворвался в жизнь Максима Леонидова во время учебы в питерской академии театрального искусства. Дипломной работой студента Леонидова стал музыкальный спектакль «Ах, эти звезды». Гала-концерт состоял из остроумных пародий на артистов советской и зарубежной эстрады – от Эллы Фитцджеральд до Аллы Пугачевой, от Леонида Утесова до «Машины времени». Аккомпанировал актерам студенческий ансамбль. Группа весело пародировала «битлов», что и навело Леонидова на мысль создать коллектив, который возродил бы эстетику ливерпульской четверки, исполняя собственный музыкальный материал. Так в 1982 на свет появляется знаменитый бит-квартет «Секрет», созданный Максимом Леонидовым и его друзьями Николаем Фоменко, Андреем Заблудовским и Алексеем Мурашовым. «Секрет» стал одним из самых популярных коллективов СССР, а пластинки команды разошлись миллионными тиражами.
Работа на телевидении, главные роли в кино, роль Элвиса Пресли в спектакле «Король рок-н-ролла» с трудом сочетались с бесконечными гастролями. Бросив вызов судьбе, Леонидов покидает «Секрет» на пике популярности и уезжает в Израиль, где пытается сделать театральную карьеру и записывает первый сольный альбом. Однако впоследствии Леонидов возвращается в Россию. В 1996 году российский радиоэфир взорвали новые песни Максима Леонидова – «От Питера до Москвы» и «Две гантели и один утюг». Музыкант мгновенно вернул себе популярность, а летний хит «Видение» на долгие годы стал визитной карточкой Максима. Следующий альбом «Не дай ему уйти» повторил успех предыдущего релиза, а заглавная песня стала очередным крупным хитом.
Параллельно Леонидов продолжает работать в театре. Вот уже пять лет успешно проходят гастроли спектакля «Двое других» по мотивам повести Аркадия Аверченко. Компанию Максиму на сцене составили Алексей Кортнев и Андрей Ургант.
Год назад состоялась громкая премьера российской версии бродвейского мюзикла «Продюсеры», в котором Леонидов сыграл главную роль - «короля Бродвея» Макса Бьялостока.
- Некоторое время назад я дал себе слово не принимать участие в мюзиклах, - рассказывает Максим. – На предложение сыграть в «Иствикских ведьмах» и «Веселых ребятах» я ответил отказом. В случае с «Продюсерами» желание поработать в легендарном театре Александра Калягина «Et Cetera» оказалось настолько огромным, что оно решило все за меня.
- Сколько работали над новой пластинкой?
- Более полугода по обе стороны Атлантики под руководством музыкального продюсера Кирилла Широкова, живущего и работающего в Канаде. В прошлом Широков работал с Михаилом Боярским, Ириной Понаровской, Мариной Капуро. Я отправил песню «Когда-нибудь» пяти музыкальным продюсерам. Кирилл меня удивил – он сделал с этой песней то, чего я совсем не ожидал и даже не предполагал, что она может звучать именно так. Решение было принято молниеносно - мы начали работать вместе.
- В новой песне «Письмо» речь идет о переменах в жизни. Хотите что-то изменить в своей судьбе?
- Я бы оставил все как есть, потому что каждая прожитая жизнь - это индивидуальный опыт. А его ни с чем не сравнить и променять тоже ни на что нельзя. Поэтому пусть все остается как есть.
- Чем так знаменателен 1978 год, который упоминаете в песнях?
- Ничем особенным, просто началось с того, что я нашел письмо в своей библиотеке, адресованное мне, и на марке значился 1978 год. Письмо я читать не стал, но как-то меня эта история задела, и ночью родилась такая песня.
«Я добрый папа и трепетный муж»
- Не было желания полностью уйти в актерскую профессию?
- Я с удовольствием занимаюсь тем, в чем независим. Когда я был молодым и заканчивал театральный институт, то вынужден был играть в репертуарных театрах. А потому был занят там, где считали нужным художественные руководители. Сейчас я абсолютно свободен в выборе, поэтому я очень пристально выбираю те пьесы, в которых хотел бы играть, тех режиссеров, с которыми хотел бы работать. Но посвящать этому делу все свое время не хочу.
- Вы ведете уединенный образ жизни. Почему сделали такой выбор?
- Это просто значит, что я не посещаю светские вечеринки и всевозможные тусовки. Не вижу в этом никакого смысла. Конечно же, я не сижу один в пещере в Гималаях, просто стараюсь не принимать участия в суетных мероприятиях.
- Как складываются отношения с детьми? Вы строгий отец?
- Стараюсь быть нестрогим, хотя иногда приходится. Но физических наказаний не применяю. Леню, естественно, пока не наказываю, потому что это совершенно бессмысленно, ему всего-то полтора годика. Сыну просто нужно иногда сказать «ай-яй-яй» и отобрать из рук ружье. А Машке пять лет, но она очень спокойная девочка. А вообще я добрый папа.
- Ваша жена Александра - актриса. Вы обсуждаете дома рабочие вопросы?
- Конечно. Это же большая удача, что Саша не просто актриса - мы еще представители одной театральной школы, поэтому разговариваем на одном языке. У нас есть возможность посоветоваться друг с другом, а это дорогого стоит.
- Как познакомились?
- Впервые я увидел Сашу на сцене, и мне захотелось с ней познакомиться. Она мне очень понравилась, не знаю, почему. Понравилась, и все. И я с ней познакомился. Подошел к ней после спектакля и сказал: «Спасибо большое, мне очень понравилось!» А она ответила: «На здоровье». Сразу попросить у нее телефон я как-то не решился. Это потом, уже через общих знакомых спросил разрешение взять ее телефон. Она дала, и я ей позвонил, пригласил на свидание, которое в итоге привело к рождению детеныша! Конечно, сначала у нас был очень красивый период ухаживания. Я назначал Саше свидания, мы с ней гуляли, целовались. А стояло лето, и были очень красивые белые ночи. Мы гуляли по Петербургу, и романтика была необыкновенная.
- Вам льстит, что вас считают ловеласом?
- Я женат третий раз. Все остальное не считается. А если и считается, то кем оно считается, в конце концов? Просто многие любят романтизировать чей-нибудь образ и излишне его разукрасить. На самом деле столько всего придумывается, что потом читаешь про себя и думаешь: вот это да! Так вот я какой, оказывается. Если людям нравится думать, что я этакий плейбой и сердцеед, пусть думают. На самом деле я очень домашний и трепетный.
- Как относитесь к современной армии и хотели бы, чтобы сын служил?
- К армии отношусь плохо, и не хотел бы, чтобы Леня туда попал. Я служил в ансамбле песни и пляски ленинградского военного округа и иногда уходил в командировку за бемолями. Просто подходил к прапорщику и говорил, у нас бемоли кончились. Для тех, кто не знает, это такой музыкальный знак. Мне выписывали увольнение, и я уходил.
- Если бы остались в Израиле, чем бы там занимались?
- Скорее всего, тем же, чем и здесь - театральным искусством, записывал бы какие-то песни. А вообще, бог его знает, трудно предположить.
- Есть ли сегодня группы, из которой могут выйти несколько интересных самостоятельных артистов, как в свое время из «Секрета»?
- Конечно же. Это «Шиншиллы» и «Шпильки», - хохочет Максим. - А если серьезно, то мне сложно ответить - я не отслеживаю ситуацию на российской сцене.
Вика ЗВЕРЕВА.