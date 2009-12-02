Сутенеры отобрали дочь у проститутки, чтобы она работала без отрыва от производства

Фемида приговорила «мамочку» к трем годам лишения свободы, а сутенера – к двум годам и шести месяцам. Однако в обоих случаях постановила считать наказание условным с двухлетним испытательным сроком.
Парочка организовала настоящий публичный дом для дальнобойщиков. Сексуальные услуги водителям оказывали по меньшей мере шесть ночных бабочек. Причем по желанию клиента жрицы любви трудились прямо на рабочем месте шоферов – в кабине их автомобилей. Дальнобойщики уже знали, что «заняться этим по-быстрому» можно на автостоянке, расположенной рядом с Демским КПМ. Если же клиент хотел более комфортных условий, наяды отдавались в съемных квартирах на улицах Мусоргского и Таллиннской, специально арендованных для этих случаев.
Тарифы в притоне были приемлемыми: один половой акт стоил 350 рублей, часовое развлечение – 500, а ночь любви оценивалась в 3000 целковых. Причем покупателям не забывали напоминать: несмотря на то, что предлагаемые сексуальные услуги доступны по цене, они являются высококачественному. «Мастером производственного обучения» в притоне выступал мужчина. Он принимал девиц легкого поведения на службу, регулярно публикуя объявления в газетах: «Требуются девушки для работы в сфере досуга, хороший стабильный заработок, жилье…» Сводник также тестировал кандидаток, вступая с ними в интимные отношения и обучая технике секса. Так, как выяснилось в суде, одну из претенденток, сутенер во время «собеседования» лишил девственности, а после в течение недели преподавал ей основы любовных утех.
«Мамочка» же являлась самой настоящей бизнесвумен, она даже наладила в публичном доме бухгалтерский учет, регистрировала все заказы, вела специальную кассовую книгу для отражения выручки. Половину полученной суммы проститутки отдавали сутенерам, остальное было их личным заработком. Причем за нарушение установленных «мамочкой» правил, работниц сферы сексуальных услуг штрафовали. Дисциплина в притоне была железная. Лореткам, например, запрещалось во время работы употреблять любое спиртное, включая пиво.
Уволиться из публичного дома дамам полусвета не было никакой возможности. Когда одна из них заявила о расторжении «трудового договора», сутенерша заставила подругу строптивицы (также труженицу койки) привести пятилетнюю дочь на съемную квартиру на Таллиннской улице. Несчастной родительнице заявили, что пока она не отработает необходимую сумму, ребенка не увидит. Бедную малышку продержали без матери почти неделю, на седьмые сутки девочку вызволили из плена сотрудники УБОП при МВД по РБ.