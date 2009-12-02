Сутенеры отобрали дочь у проститутки, чтобы она работала без отрыва от производства

Тарифы в притоне были приемлемыми: один половой акт стоил 350 рублей, часовое развлечение – 500, а ночь любви оценивалась в 3000 целковых. Причем покупателям не забывали напоминать: несмотря на то, что предлагаемые сексуальные услуги доступны по цене, они являются высококачественному. «Мастером производственного обучения» в притоне выступал мужчина. Он принимал девиц легкого поведения на службу, регулярно публикуя объявления в газетах: «Требуются девушки для работы в сфере досуга, хороший стабильный заработок, жилье…» Сводник также тестировал кандидаток, вступая с ними в интимные отношения и обучая технике секса. Так, как выяснилось в суде, одну из претенденток, сутенер во время «собеседования» лишил девственности, а после в течение недели преподавал ей основы любовных утех.