Боевой самбист из Стерлитамака второй раз подряд стал чемпионом мира

Висты от Емельяненко
После приезда из Греции Венеру Галиеву было вручено удостоверение о присвоении звания мастера спорта России международного класса. Напомним, на прошлом чемпионате мира в Санкт-Петербурге спортсмен впервые завоевал мировое «золото». - Было одинаково трудно и в прошлом году, и в этом году, – рассказал о победах чемпион. – В первый раз толком ничего не изведано, а уже во второй соперники меня изучили, потому отстоять звание было если не сложнее, то уж точно не проще, чем его завоевать. Моими основными соперниками из года в год были призеры – эстонец Федоров и литовец Томашевич. В этом году была «слепая» жеребьевка и встретиться с ними я мог уже в первом или втором бою. Но сложилось так, что с Федоровым сошлись только в финале, и я победил. В этом году бой с ним получился очень напряженным. Я бы даже сказал, что по голливудскому сценарию – уже на первых секундах боя я пропустил удар, соперник повел со счетом 8:0. Но мне пришлось попотеть, чтобы ликвидировать отставание, и в итоге вырвался вперед. Последняя минута поединка мне показалась вечностью. Я победил со счетом 16:11.
- Было время прогуляться по Салоникам?
- Да, мы приехали на пару дней раньше. И после самих соревнований было время. Отель был прямо на берегу – пробежки были для меня в удовольствие. Воздух там чистый – я только вышел из самолета, сразу почувствовал свежесть города у моря. Дышалось легче, погода там теплая – настроение улучшалось постоянно. После соревнований я даже искупался в море.
За победу на мировом первенстве Галиеву был вручен трофей в виде бюста одного из греческих богов:
- Я спрашивал кто это, но никто мне так толком и не объяснил, – улыбается Венер. – Было предположение, что это Александр Македонский или Геркулес, а может какой-то известный греческий бог.
- Когда проведете свои следующие встречи?
- 5 декабря в Москве будет битва чемпионов. Формат встречи такой: сборная России по разным видам единоборств будет противостоять сборной мира. Там будет один бой, и я уже знаю своего соперника – это представитель Германии Пауль Ленинг. Мероприятие будет проходить в «Лужниках» и должно собрать много зрителей.
- Когда предстанете перед публикой в Башкирии?
- Есть люди, которые занимаются организацией боев, и мне сказали, что есть вероятность проведения каких-то соревнований в феврале будущего года. Я ответил, что не против. Но поймите, что не я организую бои. Это неспортивно – подбирать себе соперников. Есть тренеры, есть промоутеры – слово за ними. Люди дерутся или за деньги, или за престиж. Я могу выступить бесплатно, только если это будет действительно престижный турнир. Других причин, чтобы жертвовать своим временем и рисковать здоровьем, я не вижу. Отмечу, что сейчас в мире набирают популярность бои без правил, где важна не только ударная техника, но и борцовская. Например, мой коронный прием – бросок прогибом - из греко-римской борьбы.
- Знакомы с самым известным в мире бойцом Федором Емельяненко? Получили от него поздравления?
- Конечно, знаком. В те дни, когда я завоевывал «золото» в Греции, у него был бой в Америке. И после боев его звонок застал меня на банкете после чемпионата мира. Федор тоже должен был ехать в Солоники, но так как бой совпал с чемпионатом мира, он принял решение пропустить Мундиаль.
«Никто, кроме нас!»
Как рассказал председатель Федерации боевого самбо РБ, заслуженный тренер России Ринат Муллаянович Гафаров, отличительная черта Венера — большой патриотизм:
- У Венера непререкаемый авторитет в российской команде. Видно, что некоторые ребята на него смотрят и надышаться не могут. На любых соревнованиях он появляется в национальном костюме, либо в национальном головном уборе, либо в спортивном костюме с надписью «Башкортостан». Некоторые его так уже и прозвали — «башкир».
Также г-н Гафаров выразил желание, чтобы в Башкирии боевой самбо включили в «динамовскую» систему по примеру того же бокса или спортивного самбо.
Венер Галиев отметил, что готов бороться за третий мировой титул, а также дать мастер-класс в родном городе Стерлитамаке, чтобы увлечь молодежь этим видом единоборств:
- Чтобы участвовать в следующем мировом первенстве мне нужно будет сначала победить на чемпионате России, который пройдет в феврале 2010 года. Готов ли я провести мастер-класс в родном Стерлитамаке? Безусловно. Там меня очень хорошо знают.
Рассказал Венер и о своей заветной мечте:
- Престижных версий в смешанных единоборствах две – японская и американская. Попасть в эти организации и заключить с ними контракт – пока такая мечта. А дальше уже как получится.
— Никто, кроме нас! – процитировал напоследок девиз десантников бывший воин этого подразделения, президент Федерации самбо РБ Сергей Калюжный. – Если мы хотим, чтобы боевое самбо и спортсменов, занимающихся им, знали, нам надо заняться раскруткой этого вида. Конечно, большая заслуга тренеров и Венера, что он второй год подряд становится чемпионом мира. Мы, в свою очередь, будем работать над тем, чтобы вырастить новых чемпионов и просто привлечь молодых людей к здоровому образу жизни. Его победы, безусловно, поспособствуют этому.
Андрей ЛОПАТА.