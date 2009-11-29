Боевой самбист из Стерлитамака второй раз подряд стал чемпионом мира

После приезда из Греции Венеру Галиеву было вручено удостоверение о присвоении звания мастера спорта России международного класса. Напомним, на прошлом чемпионате мира в Санкт-Петербурге спортсмен впервые завоевал мировое «золото». - Было одинаково трудно и в прошлом году, и в этом году, – рассказал о победах чемпион. – В первый раз толком ничего не изведано, а уже во второй соперники меня изучили, потому отстоять звание было если не сложнее, то уж точно не проще, чем его завоевать. Моими основными соперниками из года в год были призеры – эстонец Федоров и литовец Томашевич. В этом году была «слепая» жеребьевка и встретиться с ними я мог уже в первом или втором бою. Но сложилось так, что с Федоровым сошлись только в финале, и я победил. В этом году бой с ним получился очень напряженным. Я бы даже сказал, что по голливудскому сценарию – уже на первых секундах боя я пропустил удар, соперник повел со счетом 8:0. Но мне пришлось попотеть, чтобы ликвидировать отставание, и в итоге вырвался вперед. Последняя минута поединка мне показалась вечностью. Я победил со счетом 16:11.