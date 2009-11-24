Культурист Александр Невский стал певцом

- Я испытал настоящий шок! – признался Александр Невский. - Другой бы ребенок на моем месте наверняка обрадовался, что ему больше не придется мучиться в стенах музыкальной школы, а я смотрел на то, что осталось от виолончели, и испытывал ужас! Мама плакала, потому что взяла эту виолончель напрокат.