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Культурист Александр Невский стал певцом

24 ноября 2009, 19:39
За какое бы дело не брался Александр Невский, везде добивался успеха. Шлейф профессий, закрепившийся за ним, тому подтверждение – бодибилдер, актер, продюсер. Но, трезво оценивая свои музыкальные способности, в сферу музыки Александр не рвался никогда. Как оказалось, зря.

Первый музыкальный опыт закончился плачевно и поставил крест на его музыкальной карьере. В детстве мама «супергероя» записала сына в музыкальную школу по классу виолончели. Но однажды после очередного сольфеджио Александр начал спускаться по лестнице, виолончель неожиданно выпала из рук и поскакала по ступенькам с оглушительным грохотом.

- Я испытал настоящий шок! – признался Александр Невский. - Другой бы ребенок на моем месте наверняка обрадовался, что ему больше не придется мучиться в стенах музыкальной школы, а я смотрел на то, что осталось от виолончели, и испытывал ужас! Мама плакала, потому что взяла эту виолончель напрокат.

На этом знакомство с музыкой закончилось. И вот теперь, спустя не один десяток лет, Александр Невский запел в проекте «Русские теноры» на СТС «Песню про зайцев». И не только ее.

- Мое пение оценила моя соведущая Катерина фон Гечмен-Вальдек, что вселяет в меня надежду и веру в мою будущую музыкальную карьеру, - пошутил Александр Невский.

Новое шоу «Русские теноры» можно увидеть на канале СТС каждые выходные.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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