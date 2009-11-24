Культурист Александр Невский стал певцом

Первый музыкальный опыт закончился плачевно и поставил крест на его музыкальной карьере. В детстве мама «супергероя» записала сына в музыкальную школу по классу виолончели. Но однажды после очередного сольфеджио Александр начал спускаться по лестнице, виолончель неожиданно выпала из рук и поскакала по ступенькам с оглушительным грохотом.
- Я испытал настоящий шок! – признался Александр Невский. - Другой бы ребенок на моем месте наверняка обрадовался, что ему больше не придется мучиться в стенах музыкальной школы, а я смотрел на то, что осталось от виолончели, и испытывал ужас! Мама плакала, потому что взяла эту виолончель напрокат.
На этом знакомство с музыкой закончилось. И вот теперь, спустя не один десяток лет, Александр Невский запел в проекте «Русские теноры» на СТС «Песню про зайцев». И не только ее.
- Мое пение оценила моя соведущая Катерина фон Гечмен-Вальдек, что вселяет в меня надежду и веру в мою будущую музыкальную карьеру, - пошутил Александр Невский.
Новое шоу «Русские теноры» можно увидеть на канале СТС каждые выходные.