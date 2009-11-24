Главный судебный пристав Октябрьского поставил вымогательство на поток

Напомним, главного судебного пристава Октябрьского «взяли» на огромной взятке, когда-либо зафиксированной правоохранительными органами в Башкирии. Г-н Сексяев получил четыре миллиона рублей за обещание приостановить исполнительное производство на заводе низковольтной аппаратуры.
В конце июня этого четыре миллиона рублей, упакованные по 100 штук пятитысячными банкнотами в восемь толстых пачек, обнаружили в трехэтажном особняке г-на Сексяева на улице Гатиатуллина, 3. Главный пристав Октябрьского получил меченые деньги от посредника в восьмом часу вечера, сев на минуту в чужую машину. Владимир Петрович, как ни в чем ни бывало, занес ассигнации в полиэтиленовом пакете в дом, положил сверток с умопомрачительной суммой на верхнюю полку гардероба в прихожей и, сев в свой джип Land Cruiser, отправился по другим делам. Главного судебного пристава вернули в коттедж правоохранители. Мужчина вел себя совершенно спокойно, не испытывая ни шока, ни раскаяния. Он позволил силовикам войти в дом и равнодушно наблюдал за поиском меченых купюр. Когда пакет с деньгами обнаружили рядом с головными уборами, Владимир Сексяев лишь удивленно поднял брови: «Первый раз вижу банкноты, пакет явно подкинули».
Интересно, что в день ареста Владимира Петровича в Москву ушло представление на очередное поощрение старшего пристава Октябрьского – этой награды он уже не получит.
Четыре миллиона рублей передал Владимиру Сексяеву хозяин крупнейшего предприятия в городе – Октябрьского завода низковольтной электроаппаратуры. Собственник одного из крупнейших в городе производств, выдавая людям зарплату, не спешил платить налоги на доходы физических лиц и в итоге накопил долг перед фискалами в 23 миллиона 778 тысяч 796 рублей 64 копейки. Налоговики в мае нынешнего года обратились за взысканием столь весомой задолженности в службу судебных приставов, и у г-на Сексяева, вероятно, возник умысел хорошенько «потрясти» небедного предпринимателя.
Все заводские счета оказались заморожены, наложен арест и на оборудование предприятия, а 22 мая служба судебных приставов Октябрьского накатала исковое заявление в городской суд об изъятии 100% уставной доли проштрафившегося коммерсанта. У собственника, который фактически подвергся рейдерскому захвату со стороны государственной службы, не было иного выхода, как упасть в ноги к г-ну Сексяеву. Чиновник сразу обозначил сумму, которая могла решить все проблемы бизнесмена – пять миллионов рублей. Но получил в машине лишь четыре, да и то – помеченные правоохранителями. Собственник завода решил не тратиться и обратился в местное отделение УФСБ по РБ.
Второй эпизод мздоимства, который вменяют бывшему судебному приставу – не менее показательный.
Наше издание после ареста г-на Сексяева сразу предположило, что Владимир Петрович мог поставить взяточничество с зажиточных предпринимателей на поток. Ведь федеральный чиновник, зарплата которого не слишком велика, ни от кого не скрываясь, проживал в трехэтажном особняке и разъезжал по Октябрьскому на дорогущем джипе, находящемся в личной собственности. И действительно, следствие выяснило, что руководитель фирмы «Фининвест Сервис» 41-летний Николай Семин, желая выручить принадлежащих предприятию 35 автомобилей, описанных приставами за невыплаченные налоги, подарил Владимиру Сексяеву снегоход Bombardier SKI стоимостью 262 тысячи рублей. Экскаватор, погрузчик, автомобили BMWx5, Toyota Land Cruiser и другие транспортные средства вернулись хозяину, но это не спасло самого Семина от уголовного преследования – мужчину обвинили в невыплате заработной платы в сумме свыше четырех миллионов рублей 70 работникам. При этом сам гендиректор и его заместитель чуть ли не каждый месяц катались в служебные командировки в Германию, Португалию, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Арабские Эмираты, Москву, Белгород и Сараево. За этот срок г-н Семин заплатил свыше трех миллионов рублей за аренду московского офиса и свыше миллиона целковых за аудиторские услуги. 142 миллиона рублей предприимчивый руководитель истратил на покупку зданий и нежилых помещений, на 120 миллионов деревянных приобрел оборудования и купил себе престижный автомобиль, стоимостью более миллиона рублей.
Деньги сотрудникам руководитель, попав под следствие, возместил, и Фемида сочла возможным приговорить предпринимателя к весьма мягкому наказанию, оштрафовав на 45 тысяч рублей. Скорее всего, одним из «смягчающих обстоятельств» стало сотрудничество коммерсанта с органами, расследующими дело Владимира Сексяева.
А вот г-н Сексяев вряд ли отделается условным сроком – две крупных взятки «тянут» на 20 лет лишения свободы.