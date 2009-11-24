Главный судебный пристав Октябрьского поставил вымогательство на поток

Наше издание после ареста г-на Сексяева сразу предположило, что Владимир Петрович мог поставить взяточничество с зажиточных предпринимателей на поток. Ведь федеральный чиновник, зарплата которого не слишком велика, ни от кого не скрываясь, проживал в трехэтажном особняке и разъезжал по Октябрьскому на дорогущем джипе, находящемся в личной собственности. И действительно, следствие выяснило, что руководитель фирмы «Фининвест Сервис» 41-летний Николай Семин, желая выручить принадлежащих предприятию 35 автомобилей, описанных приставами за невыплаченные налоги, подарил Владимиру Сексяеву снегоход Bombardier SKI стоимостью 262 тысячи рублей. Экскаватор, погрузчик, автомобили BMWx5, Toyota Land Cruiser и другие транспортные средства вернулись хозяину, но это не спасло самого Семина от уголовного преследования – мужчину обвинили в невыплате заработной платы в сумме свыше четырех миллионов рублей 70 работникам. При этом сам гендиректор и его заместитель чуть ли не каждый месяц катались в служебные командировки в Германию, Португалию, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Арабские Эмираты, Москву, Белгород и Сараево. За этот срок г-н Семин заплатил свыше трех миллионов рублей за аренду московского офиса и свыше миллиона целковых за аудиторские услуги. 142 миллиона рублей предприимчивый руководитель истратил на покупку зданий и нежилых помещений, на 120 миллионов деревянных приобрел оборудования и купил себе престижный автомобиль, стоимостью более миллиона рублей.