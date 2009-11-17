Башкирские милиционеры получили возможность карьерного роста

Пост главного милицейского начальника в Благоваре занял 45-летний Айдар Нигматуллин, ранее возглавлявший криминальную милицию в Буздяке. Интересно, что это уже второй начальник Благоварского ОВД за последние полгода – до недавнего времени в районе командовал 31-летний Айрат Исхаков, просидевший в высоком кресле всего три с половиной месяца.
Руководителем Нуримановского отдела внутренних дел стал 44-летний Франс Загидуллин, ранее занимавший должность начальника штаба этого же ОВД, а последние два года обучавшийся в академии управления МВД России. Должность главного милиционера Кармаскалов получил 42-летний Радик Ямансаров, до этого трудившийся начальником криминальной милиции местного ОВД. Главой райотдела в Мелеузе и одноименном районе стал 44-летний Сергей Родионов, ранее бывший первым замом Булата Валитова. Говорят, что г-н Валитов потерял свою должность после осуждения прежнего начальника криминальной милиции 39-летнего Евгения Меркушева. Меркушева приговорили к трем годам в исправительной колонии, признав виновным в мошенничестве с использованием служебного положения – подполковник вымогал деньги у отца парня, находившегося в федеральном розыске, обещая исключить недоросля из федеральной базы данных. После того как суд признал вину начальника криминальной милиции, попрощался с должностью и районный милицейский руководитель, ранее считавшийся высоким профессионалом и не имевшим нареканий – Валитову не простили, что он проглядел столь вопиющее «разложение» начальственного состава. На место, освобожденное арестованным Меркушевым, в апреле 2009 года и пришел Сергей Родионов, переведясь с такого же поста в ОВД Кугарчинского района, а потом и вовсе возглавив мелеузовский райотдел.
Понятно, что появление на руководящих постах в райотделах местных назначенцев означает движение по карьерной лестнице их сослуживцев, которые могут занять освободившиеся посты.
Как говорится в служебных характеристиках, все вновь назначенные начальники прекрасные семьянины. Так, Айдар Нигматуллин растит двух сыновей, Радик Ямансаров – сына и дочь, Франс Загидуллин – двух дочерей, а Сергей Родионов – трех дочек. Четырех сыновей воспитывает новый начальник УВД Уфы 43-летний Ильгиз Садыков, наконец, спустя полгода после ухода главного уфимского милиционера Урала Аккучукова, возглавивший городское управление.
Ильгиз Камилевич родился в Зауралье и всю жизнь проработал в родных Учалах, сначала в ГАИ, а потом пересев в кресло главного городского милиционера. Назначение на ключевую должность главы УВД столицы Башкирии человека из столь дальнего региона, выглядит загадкой. И, скорее всего, появление г-на Садыкова стало компромиссом между желанием генерала Алешина назначить на этот пост «своего» человека и амбициями местных властей, не желающих видеть в городе чужаков.
Но, судя по всему, Ильгиз Садыков – настоящий профессионал. Он уверяет, что «милиция – дело его жизни», недавний профессиональный праздник отметил на рабочем месте, руководствуется постулатом, что «залог успешной работы милиции – чистота ее рядов» и намерен поднимать престиж профессии стража порядка. Коллектив горуправления оценил как «работоспособный и сплоченный» и, возможно, уфимская милиция вновь получила отличного руководителя-специалиста, которого не было в городском УВД со времен Тагира Фаррахова.
И лишь одно назначение, произошедшее в министерстве внутренних дел за последние несколько месяцев, было предсказуемым. Должность заместителя начальника криминальной милиции ведомства получил 48-летний Олег Говрас.
Дело в том, что Олег Викторович – омский коллега главы министерства внутренних дел республики Игоря Алешина. В свое время, как только генерал Алешин, возглавлявший криминальную милицию в Омском УВД, получил пост главного милиционера Карелии, сразу снялись со своих омских должностей Олег Коровицкий и Олег Говрас. На этих правоохранителей опирался г-н Алешин, когда переехал в Петрозаводск. Они последовали за ним и в Уфу. Так, 1 июля управление по налоговым преступлениям МВД по РБ возглавил 38-летний Олег Коровицкий, а уже 13 июля замначальника криминальной милиции ведомства стал Олег Говрас. Любопытно, что Говрас до приезда в Уфу трудился замом по экономической безопасности МВД Карелии Михаила Закомалдина, который также оказался в Петрозаводске благодаря Игорю Алешину. Закомалдин после отъезда патрона в Башкирию занял его кресло, а вот Олег Говрас, несмотря на то, что тоже вырос в должности в Карелии, посчитал необходимым отправиться вслед за генералом Алешиным, сменив место карельского замглавы МВД на скромный пост заместителя начальника криминальной милиции в башкирском министерстве внутренних дел. Надо полагать, что г-н Говрас в будущем все-таки рассчитывает стать первым замом Алешина.
Напомним, что в МВД по РБ за почти год нахождения в кресле главного милиционера Башкирии Игоря Алешина обновились начальники нескольких подразделений. Так, должность начальника УБЭП, оставленную Римом Каюмовым, занял прибывший из Петрозаводска Юрий Черницев. Руководителем управления по налоговым преступлениям, после того как ушел в отставку Даиль Губайдуллин, стал омич Олег Коровицкий. Сменил на посту начальника службы собственной безопасности Ридаса Арсланова приехавший из Карелии Виктор Фоминых. Вместо руководителя управления специальных технических мероприятий МВД по РБ Эдуарда Юлдашева, сегодня возглавляющего башкирское управление печати, пришел полковник Сергей Вавилов.
До сих пор вакантно место заместителя республиканского министра внутренних дел - начальника милицейского «кадрового» управления (45-летний Урал Шамигулов сегодня борется с обвинением в превышении должностных полномочий в суде).
А на минувшей неделе стало известно, что руководителем управления милиции общественной безопасности, оставленное Артуром Ахметхановым, уехавшим руководить милицейским ведомством в Северную Осетию, указом президента РФ назначен Александр Овчинников. Полковник Овчинников ранее возглавлял управление общественного порядка МВД по РБ, а милицейскую карьеру начинал 29 лет назад с самых низов – водителя ОВД Кировского райисполкома Уфы. И вот теперь дослужился до замминистра Башкирии.
Кстати, Артур Ахметханов на новой должности в Северной Осетии вполне освоился, получил звание генерал-лейтенанта, по словам знакомых, похудел и обещает «не жалеть ни сил, ни здоровья, чтобы оправдать надежды жителей многострадальной республики». Говорят, осетины весьма благосклонно относятся к имеющему опыт работы в Чечне Ахметханову, а одна из матерей убитого сына даже написала главному северо-осетинскому милицейскому начальнику: «Наверное, вас сам Бог послал на осетинскую землю».
Между тем, глава МВД по РБ Игорь Алешин считает, что «правильная кадровая политика» позволила добиться серьезных успехов в работе правоохранительных органов за последний год. В Башкирии на 3,1% снизилось число преступлений, а их раскрываемость составила 66,5%, при том, что в России этот показатель составляет всего 57,2%.
- Перестановки в кадровом составе происходят на основании ротационного принципа, и не допускается кадровая «чехарда», - говорит Игорь Викторович. - В высшем кадровом составе МВД по РБ сменились лишь 6 человек.
По словам генерала Алешина, в будущем «кадровый отбор будет ужесточен».
- Желающих работать в органах милиции в Башкирии хватает, и у нас есть возможность выбирать лучших,- сказал он.
Антонина ЧЕСНОКОВА.