Башкирские милиционеры получили возможность карьерного роста

Дело в том, что Олег Викторович – омский коллега главы министерства внутренних дел республики Игоря Алешина. В свое время, как только генерал Алешин, возглавлявший криминальную милицию в Омском УВД, получил пост главного милиционера Карелии, сразу снялись со своих омских должностей Олег Коровицкий и Олег Говрас. На этих правоохранителей опирался г-н Алешин, когда переехал в Петрозаводск. Они последовали за ним и в Уфу. Так, 1 июля управление по налоговым преступлениям МВД по РБ возглавил 38-летний Олег Коровицкий, а уже 13 июля замначальника криминальной милиции ведомства стал Олег Говрас. Любопытно, что Говрас до приезда в Уфу трудился замом по экономической безопасности МВД Карелии Михаила Закомалдина, который также оказался в Петрозаводске благодаря Игорю Алешину. Закомалдин после отъезда патрона в Башкирию занял его кресло, а вот Олег Говрас, несмотря на то, что тоже вырос в должности в Карелии, посчитал необходимым отправиться вслед за генералом Алешиным, сменив место карельского замглавы МВД на скромный пост заместителя начальника криминальной милиции в башкирском министерстве внутренних дел. Надо полагать, что г-н Говрас в будущем все-таки рассчитывает стать первым замом Алешина.