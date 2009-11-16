Глава «Башфармации» лишился кресла после того, как Раиль Сарбаев побывал в аптеках

- И каков результат? – возмущается Раиль Салихович нерасторопностью руководства «Башфармации». - В аптеке «Фармленд», что находится на улице Цюрупы, 79 есть Анаферон взрослый – по 147 рублей, детский – по 124 рубля, Арбидол по 217 и Амиксин по 433 рубля. В аптеке «36’6» на улице Ленина, 31/33, в продаже только Анаферон. И это при том, что дополнительное финансирование в размере 32 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета сразу после селекторного совещания.