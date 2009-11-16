Глава «Башфармации» лишился кресла после того, как Раиль Сарбаев побывал в аптеках

По словам Раиля Салиховича, в минувшие выходные в 29-й аптеке на улице Октябрьской революции и № 6, что располагается на Цюрупы, он «нашел» только Афлубин в каплях по 183 рубля и «больше никаких препаратов».
- Со слов провизора в последний месяц аптека со склада «Башфармации» никаких лекарств не получала, - рассказал г-н Сарбаев. – А в республике в это время лютует грипп и ОРВИ. Я уже предупреждал, что любая попытка нажиться на эпидемии будет поводом для разбирательства в правоохранительных органах.
Как уверяет г-н Сарбаев, проведший личную инспекцию уфимских аптек, ни в одной точке не продаются марлевые повязки.
- При мне директор «ИСКа» Раиф Абдрахимов проехал пять аптек – и ни в одной не нашел масок.
Глава правительства Башкирии считает такое положение особенно вопиющим, ведь еще неделю назад в Кабмине провели селекторное совещание, чтобы обеспечить аптеки противовирусными средствами и защитными масками.
- И каков результат? – возмущается Раиль Салихович нерасторопностью руководства «Башфармации». - В аптеке «Фармленд», что находится на улице Цюрупы, 79 есть Анаферон взрослый – по 147 рублей, детский – по 124 рубля, Арбидол по 217 и Амиксин по 433 рубля. В аптеке «36’6» на улице Ленина, 31/33, в продаже только Анаферон. И это при том, что дополнительное финансирование в размере 32 миллионов рублей было выделено из республиканского бюджета сразу после селекторного совещания.
Как сообщил министр здравоохранения РБ Андрей Евсюков, нужные препараты, купленные на дополнительные средства, уже находятся на складах «Башфармации», но по какой-то причине не дошли до аптек.
Премьер предупредил, что к руководителям, которые не способны обеспечить людей достаточным количеством лекарств по доступным ценам, несмотря на выделенные деньги, будут применяться жесткие меры.
- Разговоров в нормальной тональности вы не понимаете, - гневался Раиль Салихович. – Значит, нужно разговаривать на другом языке.
И в этот же день освобожден от должности гендиректор ГУП «Башфармация» Загафуран Фаттахов, не проявивший должной оперативности в обеспечении аптечных сетей нужными средствами.
Раиль Сарбаев также поручил создать специальную комиссию, которая тщательно проверит обеспеченность башкирских аптек противовирусными препаратами. Ревизии подвергнутся и цены на антипростудные лекарства.
- Спекуляции на здоровье людей быть не должно, - сказал г-н Сарбаев.
Надо полагать, что полетят головы и других чиновников, которые не сумели проявить расторопность во время эпидемии.