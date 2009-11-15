Юра Шатунов: «В Башкирию я приехал, как к себе домой»

«Сниматься в кино я еще не готов»
- Впечатления от фильма самые положительные, - выдает заученные фразы певец. - Сам я в нем появиться не хотел и хорошо, что не снялся. Все же игра профессиональных актеров лучше. Если бы играл я, фильм получился не художественным, а биографичным. Да и потом я не готов еще к таким экспериментам.
- Создатели фильма советовались с вами?
- К сожалению, нет. Хотя, может быть, и к счастью. Если бы мы участвовали в написании сценария, фильм получился бы жестче и реалистичнее. Но идея была сделать нечто вроде сказки, что и удалось.
- Но кино не столько о группе, сколько о Разине…
- Так и есть, поскольку большую часть сценария создавалипо книгам, которые написал Андрей Разин. Я считаю, хорошо, что фильм вообще получился, потому что не каждый артист при жизни удостаивается чести, чтобы о нем сняли художественное кино. Именно поэтому не так уж важно, плохой или хорошей получилась лента, главное, что она есть и вызвала резонанс.
- Чем сейчас занимается Кузнецов?
- Мы поддерживаем отношения. Он работает над своими проектами, продюсирует группы. Иногда делает треки для меня. С другими участниками группы я не общаюсь.
- Правда, что права на группу принадлежат Кузнецову?
- Нет, это не так. Одна газета написал статью, в которой искажены факты. Журналисты собрали отрывки из разных статей в интернете и сделали материал, причем очень косячный: есть ошибки даже в моей биографии. Хочу сделать официальное заявление: я не давал этому изданию интервью, и все, что там написано, не имеет ничего общего с действительностью. Создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин является правообладателем всего, что касается группы. Он дал мне право исполнять эти песни на безграничное количество лет. Самое интересное, что после выхода этой статьи даже прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств. Кстати, РАО руководствовалось этой статьей как официальным документом. Пришлось нам объяснять, как дела обстоят на самом деле, доказывать свою правоту.
- Когда выпустите новый альбом?
- Мы уже начали писать пластинку, сделали четыре трека и после этого мне сообщили о том, что выходит кино, попросили поучаствовать на сочинском фестивале «Кинотавр», представить фильм, поездить по стране. Все закрутилось, и работа над альбомом пока остановлена - ребята распущены в бессрочный отпуск. На следующий год или через год он будет готов.
- Кто автор новых песен?
- Большую часть пишу я сам, кроме того, у меня есть ряд молодых композиторов из разных городов и даже разных стран. Есть автор из Прибалтики, из Украины, один живет в Томске и еще один в Уфе.
- В вашем репертуаре есть какая-то наиболее близкая вам песня?
- По большому счету - каждая. Мои композиции не являются пустым набором слов. Если я пою о белых розах или седой ночи – это всего лишь аллегория и не надо воспринимать все буквально. За этими образами может скрываться кто угодно – девушка, мама, любой образ. Просто надо представлять себе некие ситуации при прослушивании песен.
«Для детдомовцев я вождь»
- В Уфу вы приехали за день до концерта. Планируете прогуляться по столице республики?
- Здесь я не в первый раз и не в последний, поскольку это моя родина. Тур у меня начался 18 сентября с Владивостока, а там по сравнению с Москвой большая временная разница и сейчас я просто хочу выспаться. У меня самое настоящее хроническое недосыпание – большую часть времени приходится спать в поездах и машинах. В Уфе мне не надо ничего посещать, поверьте, я знаю этот город хорошо. Это же моя вторая родина! Я отлично знаю Кумертау, Салават, Мелеуз, Стерлитамак. Я приехал домой, а дома надо знать все.
- Правда ли, что вы создаете новый проект, похожий на «Ласковый май» и в него попал уфимец?
- Правда. Проект объединит единомышленников, которые по духу и музыкальному восприятию мне близки. Я пытаюсь собрать вокруг себя такую команду.
- Благотворительные концерты – обязательное условие гастролей?
- Вчера в Челябинске мы пригласили около 400 детей, испекли для них шикарные торты, пирожные. Ребята остались очень довольны. Я не люблю говорить о том, что делаю такие подарки для детей из детдомов, поскольку не хочу делать на этом пиар. Да, мы помогаем и достаточно много. Если есть возможность, мы это делаем, причем с удовольствием. Иногда я просто сажусь в машину и еду в какой-нибудь детский дом, где мы с ребятами пьем чай, разговариваем. Так повелось, что я являюсь для них неким вождем. Я об этом никогда не мечтал, но если уж так получилось, то надо показывать хороший пример.
- Каким образом?
- Необходимо настраивать людей на светлое будущее, а не на то, чтобы они вышли из интерната и сразу сели в тюрьму. В Миассе произошла очень интересная история. Мы стояли у концертного комплекса и увидели маленькую девочку, сжимающую в кулачке 200 рублей. Мы даже и не приметили ее сначала, но она долго стояла, смотрела на нас. Оказалось, что ей не хватало денег на билет. В итоге мы провели ее на выступление, где она просто разрыдалась. Подарили ей плакат и диск, посадили на первый ряд, на лучшие места. Финал был следующим: идет автограф-сессия, и вдруг с конца зала раздается крик: «Я здесь». Толпа расступилась, она прошла вперед и первая подписала открытку с диском. Это говорит о том, что важно оказаться в нужном месте в нужное время.
- Почему вы всегда делаете демократичные цены на билеты?
- Считаю, что это правильная политика. Самое интересное, никто не верит, что с такими дешевыми билетами приехал Шатунов. Все думают, что выступает двойник.
- Кем бы вы стали, если бы не вышли на сцену?
- Кем угодно, начиная от президента и заканчивая банкиром. Но, к сожалению, никогда не получается так, как мы мечтаем. Все выходит немного иначе. Я не планировал заниматься музыкой, но оказался в ней с головой. Я не жалею, поскольку это интересно: новые навыки, новое общение и окружение. Ты получаешь тот опыт, который больше нигде почерпнуть бы не смог. Я рад, что так получилось, и эта профессия стала моей основной.
«С «Ласковым маем» не сравнятся ни «Ранетки», ни Пугачева»
- Как отметили день рождения?
- Я этот праздник отмечаю, но не люблю. У меня день рождения 6 сентября, а у моего сына Дэниса - 5 сентября. В итоге празднование начинается 2 сентября, а заканчивается где-то 8-го. Но это исключительно семейный праздник. Друзей и коллег по работе в нем нет, я приглашаю только тех, кого хочу видеть.
- Сегодня по популярности с вами можно сравнить только «Ранеток». Как оцениваете творчество этой группы?
- Я видел их выступление по телевизору, но лично не слышал, поэтому сказать ничего не могу. Но то, что сравнивать с «Ласковым маем» их нельзя – это точно. Вот когда они соберут «Олимпийский» 18 раз подряд, с вместимостью 30 тысяч человек, тогда можно будет поговорить о сравнении. Пока же «Олимпийский» никто столько не собирал, даже Алла Борисовна. Во времена «Ласкового мая» была другая страна, люди и восприятие. Сегодня все совсем по-другому. Сейчас есть «Ранетки», завтра появятся «Пипетки»… Но посмотрим, что будет востребовано спустя лет 20. Важен только временной показатель, а количество зрителей не при чем.
- Какие сегодняшние артисты будут востребованы спустя многие годы?
- Я не отслеживаю ситуацию, поэтому ответить не могу. По-моему, сейчас нет никого достойного, потому что весь шоу-бизнес – караоке для богатых. Те, кто живет в Барвихе и на Рублевском шоссе, приходят в шоу-бизнес, чтобы, так сказать, заняться luxury-бизнесом. Просто у них есть много зеленых бумажек, алмазных шахт и нефти. Они идут в шоу-бизнес просто потому, что им хочется петь или папы двигают своих детей. Как только таких артистов убирают с экранов, вся их карьера кончается.
- Шевчук недавно издал книгу своих стихов, а вы не думали об этом?
- Нет, потому что тогда я буду отбирать хлеб у других людей, которые занимаются этим профессионально. Я все-таки певец и хочу оставаться в этом амплуа пока не выгонят со сцены. А вообще всему свое время: книгу может когда-нибудь и напишу. Поверьте, мне есть что рассказать. Не знаю, станет ли она бестселлером, но интересного я знаю и пережил много. Это была бы не художественная книга, а история о том, что происходило со мной, о том, что меня окружало. Сейчас хотя бы иногда надо заниматься семьей, растить сына и воспитывать жену.
- Можете описать своего зрителя?
- На концерты приходят люди в возрасте от пяти лет и до бесконечности. Никто мне не поверит, но переубеждать я никого не собираюсь. Например, мама идет на концерт и берет с собой дочку или сына. Детям мои песни нравятся, они подходят и говорят мне об этом. Значит, есть что-то в этих песнях, что цепляет и трогает нынешнее молодое поколение. Иногда доходит до курьезов: на сцену выбегает бабушка и говорит, что ей 71 год, благодарит за песни ее молодости. В таких случаях я обычно шучу: «Сколько же тогда лет должно быть мне, если наши песни – это ваша молодость?».
- Сколько времени в общей сложности провели на гастролях?
- Из 24 лет моего творчества я не работал только лет пять. Все остальное время провел в поездках. Моя жизнь - вечная дорога. Только не подумайте, что я жалуюсь. Один знакомый очень верно заметил: «Юра, это твой крест и нести его нужно гордо, с высоко поднятой головой». Именно это я и делаю.
Вика ЗВЕРЕВА.