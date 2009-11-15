Юра Шатунов: «В Башкирию я приехал, как к себе домой»

- Необходимо настраивать людей на светлое будущее, а не на то, чтобы они вышли из интерната и сразу сели в тюрьму. В Миассе произошла очень интересная история. Мы стояли у концертного комплекса и увидели маленькую девочку, сжимающую в кулачке 200 рублей. Мы даже и не приметили ее сначала, но она долго стояла, смотрела на нас. Оказалось, что ей не хватало денег на билет. В итоге мы провели ее на выступление, где она просто разрыдалась. Подарили ей плакат и диск, посадили на первый ряд, на лучшие места. Финал был следующим: идет автограф-сессия, и вдруг с конца зала раздается крик: «Я здесь». Толпа расступилась, она прошла вперед и первая подписала открытку с диском. Это говорит о том, что важно оказаться в нужном месте в нужное время.