Главный герой. Совершая добрые поступки, никто не думает о награде

- То, что я спас человеку жизнь – это очень громко сказано, - говорит Игорь. - Я просто помог человеку в трудной ситуации. Любой медик на моем месте поступил бы точно также. Моя награда для друзей стала поводом для шуток, поскольку все они врачи и совершают такие вещи каждый день, не видя в этом ничего геройского. Ну а родственники, конечно, стали меня уважать больше. С этим пассажиром мы, к сожалению, больше не виделись, все как-то не получается. После церемонии награждения у меня многие спрашивали, не хочу ли я снова пойти в медицину. Такое желание иногда возникает, но я уверен, что невозможно войти в одну реку дважды.