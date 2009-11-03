Главный герой. Совершая добрые поступки, никто не думает о награде

На пленке запечатлены люди с ограниченными физическими возможностями, ежечасно преодолевающих боль и школьники, не сумевшие пройти мимо чужой беды. Журналисты уверены: в любых обстоятельствах всегда следует оставаться человеком. Для этого простого человека и создана телевизионная премия – ее главный герой живет среди нас. Нужно просто понять, что в жизни всегда есть место подвигу. В этом легко убедиться, просмотрев номинации на премию.
Церемония награждения лучших уфимцев статуэткой скрещенных рук 5 ноября 2009 года пройдет уже в шестой раз. За пять лет существования премии победителями в номинации «Человек года» становились представители разных профессий – школьный учитель, именитый хирург, успешный бизнесмен, милиционер и парень из неблагополучной семьи. Объединяет разных, на первый взгляд, людей неравнодушное отношение к чужой беде. Думается, что «Вся Уфа» не изменит этой традиции и в этом году.
- Для нас главное – наградить обычных людей, которые совершают обычные поступки в обычной жизни, - говорит директор телекомпании Гузель Ибрагимова. – Но часто эти поступки сродни героизму.
Впрочем, судите сами.
2004 год
Первым награду «Человек года» получил главный кардиохирург Башкирии, профессор Владимир Плечев, которому принадлежит патент на изобретение антибактериальных шовных нитей, аналогов которым в мире нет. В результате использования этого хирургического материала число послеоперационных осложнений снизилось в десятки раз. Изобретение Плечева спасло жизнь многим уфимцам. Сам врач не ожидал, что на него обрушится такая слава, и до сих пор воспринимает свой громкий титул очень сдержанно.
- Хирургия - это такая специальность, в которой о наградах не думаешь, – отмечает Владимир Вячеславович. - К тому же я не воспринимаю эту награду как личную. Статуэтка «Героя нашего времени» - заслуженный итог работы всего моего коллектива. Наблюдая за своими сотрудниками, которые участвовали в разработке этого материала, могу отметить, что после уфимской премии они начали работать с еще большим энтузиазмом. Вот уже пять лет статуэтка от «Всей Уфы» красуется на самом видном месте в моем рабочем кабинете – в общем ряду с другими премиями.
2005 год
Обладателем первой премии «Человек года» стал руководитель подросткового клуба «Росстань» Алексей Алликас. Учитель уже много лет играет со своими подопечными в ролевые игры, вырастив не одно поколение талантливых мальчишек. Алексей Алликас обучает подопечных оригинальным способом: вместе с дворовыми пацанами плетет кольчуги и кует мечи, чтобы окунуться в мир Киевской Руси. Выезжает на природу и строит вигвамы, где соперничают индейские племена, воссоздает битвы Великой Отечественной, первой мировой войн и быт древних башкир. И все это с глубоким погружением в исторические хроники, начиная от изучения костюмов далекой эпохи, кончая созданием настоящего оружия. Но награду педагог, который положил всю жизнь на воспитание дворовых ребят, получил за создание видеофильма «Битва за Кавказ», где все роли исполнили подростки.
- Я не ожидал, что кино, которое мы снимали для наших ребят, заслужит столь высокой оценки жюри и телезрителей, - говорит Алексей Алликас.
2006 год
«Человека года» зал встретил стоя. Бывший врач-реаниматолог, а ныне бизнесмен Игорь Черненко спас пассажира рейса Москва-Уфа, у которого остановилось сердце. Заставить заработать уже остановившийся «мотор» практически невозможно без специальной аппаратуры, однако Черненко это удалось. Мужчина, четырежды за время полета побывавший в состоянии клинической смерти, сегодня жив и здоров.
- То, что я спас человеку жизнь – это очень громко сказано, - говорит Игорь. - Я просто помог человеку в трудной ситуации. Любой медик на моем месте поступил бы точно также. Моя награда для друзей стала поводом для шуток, поскольку все они врачи и совершают такие вещи каждый день, не видя в этом ничего геройского. Ну а родственники, конечно, стали меня уважать больше. С этим пассажиром мы, к сожалению, больше не виделись, все как-то не получается. После церемонии награждения у меня многие спрашивали, не хочу ли я снова пойти в медицину. Такое желание иногда возникает, но я уверен, что невозможно войти в одну реку дважды.
2007 год
«Человеком года» зрительный зал единодушно выбрал оперуполномоченного Калининского РУВД Тагира Кучарбаева, спасшего школьника Витю Шуляева на озере Теплом. Незадачливый ныряльщик решил поплавать с другом до начала купального сезона. Тагир вместе с коллегами по наряду патрулировал территорию, в которую входил и водоем. 25-летний страж порядка, не задумываясь, бросился в воду и вытащил захлебывающегося мальчишку.
- Навыков спасения на водах я не имел, но видел, как это делается, - говорит старший сержант. - Плаваю я только летом в родной деревне, что в Кармаскалинском районе, но мальчишку тогда вытащить сумел. Статуэтку «Героя» я, как и обещал, отвез домой в деревню Чишмы – похвастаться перед односельчанами. Мама поставила ее на самое видно место - на комод, со словами: «Чтобы все видели, какого сына я вырастила».
2008 год
Гости единодушно признали настоящим героем 18-летнего Ильдара Бикбулатова, спасшего из огня четырехлетнюю девочку. Так обычный черниковский парень с рабочей окраины оказался «Человеком года». Ильдар – из неблагополучной семьи. Юноша даже не закончил десятилетку, уйдя из школы в девятом классе – нужно было кормить младших братьев и сестер. Ильдар работает разнорабочим там, где придется и не боится грязного труда.
- Когда услышал плач маленькой соседки и бросился в горящую квартиру, и не думал, что об этом моем поступке станет известно почти всей Уфе, - говорит он. - Хотя я этого ребенка не знал, но чувствовал, что помочь ей - это мой долг. Девочку, которую спас, я так больше и не видел – мама предпочла ее увезти. Когда выходил на сцену получать эту награду, чувствовал такое сильное волнение, которого никогда еще не испытывал.
Известные люди высоко оценили задумку тележурналистов
Михаил Боярский: «Геройство нужно проявлять не только на войне, но и в быту»
- Премия достойна того, чтобы существовать не только в Уфе, но и во всей стране, - уверен Михаил Боярский, ставший гостем одной из церемоний. - Поощрять обычных людей необходимо по многим причинам. Одна из которых – признание заслуг, нужных и значимых для общества. Поощрение всегда приятно. А когда это делается прилюдно, то у человека возникает чувство нужности. Геройство нужно проявить не только на войне, но и в быту. Это трудно, но достижимо. Поэтому хорошие примеры всегда заразительны, и, дай Бог, чтобы добрые дела делались как можно чаще.
Вокалисты A`capella ExpreSSS: «Благодаря уфимской премии мы узнали, что в стране есть герои»
- Нам очень приятно выступать на уфимском празднике, - отмечают солисты, закрывавшие церемонию в прошлом году. - «Герой нашего времени» - это замечательная премия, особенно хорошо то, что отмечены люди в разных областях и профессиях. На наш взгляд, такие премии должны быть и в других регионах, не только в Башкирии. Мы сами способны на самоотверженные поступки. Мы выступаем даже тогда, когда кто-то в коллективе болеет. Но это конечно вовсе не геройство, а просто форс-мажорная ситуация. А вот то, что благодаря правительству вашей республики сотни маленьких детей обрели слух, это действительно чудо.
Антон Макарский: «Мои мама и теща тоже герои нашего времени»
- Церемонии, подобные «Герою нашего времени» просто необходимы стране, - заявляет актер и певец Антон Макарский. - Очень важно поощрять людей, которые совершают обычные подвиги для того, чтобы наша жизнь стала лучше. Моя мама педагог музыкальной школы, а теща – фельдшер, поэтому я знаю, насколько ценен и необходим труд таких людей. К сожалению, они пока не получают достойного материального вознаграждения. Когда мне предлагают выступить перед учителями или врачами, я всегда делаю это с удовольствием.
Виктория Морозова: «Идея награждения лучших людей принадлежала женщине»
- У меня сложилось ощущение, что в театре на церемонии вручения премии «Герой нашего времени» собрался весь генофонд Уфы, - признается певица Виктория Морозова. - Нам посчастливилось увидеть в Башкирии большое количество людей с разными судьбами, но с необыкновенными глазами. Почему-то я уверена, что идея премии принадлежала женщине. И хотелось, чтобы подобные премии проходили чаще.