Для уфимских художников 7 ноября – снова красный день календаря

На арт-представлении «Красный фонарь», которое пройдет 9 ноября в галерее «Икс-Макс», особую ретро-атмосферу создадут фотодокументы того времени. Известный уфимский фотохудожник Евгений Вайднер представит архивные снимки, сделанные им на праздничных улицах столицы Башкирии по заказу заводской многотиражки. Фотографии погружают нас в атмосферу народного гуляния, не омраченного идеологией. Эта уникальная хроника позволит нам стать участниками демонстрации на Горсовете в 80-е годы 20-го века. Начало перформанса в 19.00.