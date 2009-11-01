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Для уфимских художников 7 ноября – снова красный день календаря

1 ноября 2009, 23:13
Хотя советские праздники ушли в прошлое, архетипы сложно изжить из народной памяти. Перформанс Максима Холодилина позволит зрителям всколыхнуть из глубин памяти не только знаменитые детские стишки советских авторов на тему этого праздника, но и взглянуть на него глазами современности.

На арт-представлении «Красный фонарь», которое пройдет 9 ноября в галерее «Икс-Макс», особую ретро-атмосферу создадут фотодокументы того времени. Известный уфимский фотохудожник Евгений Вайднер представит архивные снимки, сделанные им на праздничных улицах столицы Башкирии по заказу заводской многотиражки. Фотографии погружают нас в атмосферу народного гуляния, не омраченного идеологией. Эта уникальная хроника позволит нам стать участниками демонстрации на Горсовете в 80-е годы 20-го века. Начало перформанса в 19.00.

Кристина АБРАМИЧЕВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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