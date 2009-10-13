Чеченцы мечтают о мире, но готовятся к войне

Чечня – всего лишь один из регионов России, который живет мирной жизнью, строится и развивается. Это если верить официальной пропаганде. Но забранные металлической решеткой отверстия общественных туалетов, чтобы не ронять в выгребную яму пистолеты, наспех сделанные надписи на магазинах: «С оружием вход запрещен» и прорезанные бойницы в стеклах автомобилей - это такие же особенности республики, как и чисто выметенные улицы, и резные разноцветные ворота у зажиточных домовладельцев. Чеченцы-подростки гордятся пушком, появившимся на подбородке, и каждый из живущих здесь мужчин, независимо от возраста, отлично справляется с любым огнестрельным и холодным оружием.- А что вы хотите? – удивляются сами чеченцы. – Великая Отечественная война длилась четыре года и массу людей покалечила, а здесь боевые действия шли почти 20 лет.И, судя по сообщениям о многочисленных подрывах, продолжаются до сих пор.