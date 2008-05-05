Дьявольские дети. Уродская коллекция его императорского величества доехала до Уфы

Кроме скелета, который, раскинув кости, любезно предлагает уже самим своим видом расстаться с пагубной привычкой курения и «похоронить» сигаретные пачки в импровизированном гробике, расположенном тут же, выставка радует посетителей другими еще более занимательными вещами. Например, легкими курильщика и туберкулезника, печенью алкоголика, а еще почками с камнями, желудком, уязвленным язвой и кишками, кишащими глистами. А выставленный мозг с последствиями инсульта принадлежал соратнице доктора Склифосовского, который после кончины оной решил таким нестандартным образом увековечить память о коллеге. Можно посмотреть на прострелянное сердце террориста Василия Каменева, который грабил, взрывал церкви, и после очередного злодеяния был застрелен монахами. Самое удивительное в этой истории то, что после ранения, которое оказалось уникальным, он жил еще три часа: пуля насквозь прошила орган, не задев ни одного сердечного сосуда. Верующие решили тогда, что это господь дал несчастному шанс покаяться в грехах. Беременным женщинам не рекомендуется разглядывать экспонат «Зародыш, выпавший в брюшную полость», датированный 1870 годом. Разорванная матка принадлежала крепостной небезызвестной Салтычихи, славящейся своими зверствами и загубившей 139 девок. Осужденная Салтычиха сгнила в позорной яме, где просидела более тридцати лет. И следов ее нынче не найдешь, кроме многочисленных документальных свидетельств ее изуверств. А не выдержавшая побоев матка — вот она, пожалуйста, ничего ей в специальном растворе целых 134 года не делается. Но, самое главное, это, конечно, уроды.