Дьявольские дети. Уродская коллекция его императорского величества доехала до Уфы

Posted 4 мая 2008, 20:31
Published 4 мая 2008, 20:31
Modified 15 ноября, 09:06
Updated 15 ноября, 09:06
Передвижная выставка «гастролирует» в столице Башкирии далеко не в первый раз. Но нынешняя экспозиция, расположившаяся в одном из залов Национального музея РБ может похвастаться более чем 30-ю экспонатами из коллекции, собранной по указу Петра I в XVIII веке.
Заспиртованные модники
Экспонаты, которые сейчас представлены в питерской «Кунсткамере», Петр приобрел в 1717 году за границей — выкупил у голландского анатома Фредерика Рюйша за баснословные деньги — 30 тысяч гульденов.
— Это деньги, на которые можно было купить три военных корабля, — поясняет Ирина, для убедительности округляя глаза.
Фредерик Рюйш, имеющий собственный анатомический театр, был, несмотря на род своей деятельности, человеком не без извращенного юмора. Например, при препарировании трупа неинтересовавшие его части тела он скармливал собакам. Также любил на досуге создавать композиции из костей и черепов младенцев, а еще очень ему нравилось… наряжать заспиртованные изуродованные фрагменты детских тел. Так и сейчас в «Кунсткамере» на отрубленных заспиртованных ручках можно обнаружить игривые такие манжетики, на головах — чепчики и украшающие синюшные шейки кружевные воротнички. Короче, этот жизнелюбивый гуманист руководствовался негласным девизом: «Даже смерть должна быть прекрасной!». Кстати, с тех самых пор, от фамилии этого любителя декора, и пошло слово «рюшки».
А еще этот предприниматель от загробного мира попросил у Петра 50 тысяч валютных денег за… секрет приготовления раствора, в котором эти самые уродцы и содержались. Ну, надо сказать — было за что.
— Дело в том, что хранились экспонаты в этой жидкости действительно безумно долгое время и, что самое ценное, не теряя при этом своего первозданного цвета, — продолжает Ирина.
Вот только денег таких в казне российской на эти медицинские секреты уже не оказалось, и тайна приготовления раствора утеряна навсегда.
— Конечно, русские химики пытались своими силами найти рецепт его приготовления: открывали банки, проводили анализ этой специальной жидкости, но так и не смогли определить ее состав. Кто говорил, что спирт нужно настаивать на красном перце, а кто-то предлагал, что на черном…
Причем у нас этих самых уродов оказалось не меньше (если учесть еще широту имперских просторов). Это стало ясно, когда царь Петр серьезно занялся созданием коллекции собственной, основанной исключительно на отечественном материале. Для этого император даже издал указ, согласно которому все диковинное и чудное, что рождалось в России, свозилось в Питер. Наши животные и человеческие уродства оказались ничем ни хуже заокеанских, а в некоторых случаях еще и поуродливее! А уж какой хороший стимул для народа: за животное или человеческое существо с патологией аж целых десять рублей отваливали (это при рублевой стоимости коровы в тогдашней Руси). Вот что значит патриотизм в его самом нетрадиционном проявлении.
Нужно отметить, что в Уфу-то как раз и приехали эти самые экспонаты Императорского анатомического музея, так называемого архива Кунсткамеры, которые собирались исключительно в нашем отечестве и были доступны лишь только специалистам от медицины. А нетранспортабельные склянки с толстенными стеклами, на которые ни один лишний луч солнечного света не падает, да чучела голландского происхождения как стояли в Питере, так и стоят. Из тысячи тогдашних экспонатов нынче «Кунсткамера» может похвастаться лишь 50-ю: война, революция — в общем, музей уродств пережил два пожара, потому, сами понимаете, многое на сегодня утеряно безвозвратно.
Сердце террориста
— Все привезенные в Уфу экспонаты — натуральные. Даже скелет, — серьезно заверила нас Ирина. — Такой выставки на данный момент нигде в России нет. Потому мы просто дышать на все эти банки боимся. Особенно при перевозке: дороги у нас сами знаете какие. И когда что-нибудь разобьется, то жалко не только экспонаты, но и стекло старинное, которое нигде сейчас не найдешь.
Кроме скелета, который, раскинув кости, любезно предлагает уже самим своим видом расстаться с пагубной привычкой курения и «похоронить» сигаретные пачки в импровизированном гробике, расположенном тут же, выставка радует посетителей другими еще более занимательными вещами. Например, легкими курильщика и туберкулезника, печенью алкоголика, а еще почками с камнями, желудком, уязвленным язвой и кишками, кишащими глистами. А выставленный мозг с последствиями инсульта принадлежал соратнице доктора Склифосовского, который после кончины оной решил таким нестандартным образом увековечить память о коллеге. Можно посмотреть на прострелянное сердце террориста Василия Каменева, который грабил, взрывал церкви, и после очередного злодеяния был застрелен монахами. Самое удивительное в этой истории то, что после ранения, которое оказалось уникальным, он жил еще три часа: пуля насквозь прошила орган, не задев ни одного сердечного сосуда. Верующие решили тогда, что это господь дал несчастному шанс покаяться в грехах. Беременным женщинам не рекомендуется разглядывать экспонат «Зародыш, выпавший в брюшную полость», датированный 1870 годом. Разорванная матка принадлежала крепостной небезызвестной Салтычихи, славящейся своими зверствами и загубившей 139 девок. Осужденная Салтычиха сгнила в позорной яме, где просидела более тридцати лет. И следов ее нынче не найдешь, кроме многочисленных документальных свидетельств ее изуверств. А не выдержавшая побоев матка — вот она, пожалуйста, ничего ей в специальном растворе целых 134 года не делается. Но, самое главное, это, конечно, уроды.
Баба Маня теперь живет в банке
— Ну, баб Маня — это несомненный «гвоздь» программы, а точнее колба, — блаженно улыбается менеджер Ирина.
В «Кунсткамере» это существо оказалось сразу после рождения в 1863 году. Девочка появилась на свет 50-сантиметровой, как обычные дети. Оба полушария мозга у девчушки были лишь «намечены» природой. Так как отсутствовал у нее гипофиз, а вследствие чего не вырабатывался гормон роста, она этот роковой размер так и не превысила. С такой аномалией Машенька влачила растительное существование, только питаясь и справляя естественные надобности. Смотрители музея ухаживали за ней, наряжали ее как куколку и даже выносили погулять. Так с младенческим росточком дожила она до 56 лет. Может быть, существовала бы и дальше, но после революции закончилось финансирование проекта и советская Дюймовочка умерла от банальной причины — голода, потому как некому стало за ней смотреть.
Между прочим, баба Маня очень любит демонстрировать свое пренебрежение к посетителям выставки, время от времени поворачиваясь к любопытствующим взглядам спиной. Надо же ведь: хоть и без мозга бабулька, а понимает, на какую страшную смерть ее обрекли и до сих пор обижается.
— Когда мы в Пензе выставлялись, я и сама это видела: вот визгу-то было! — довольно потирает руки Ирина. — Я вам честно говорю: ни за какие веревочки мы не дергаем, клянусь! Наоборот, у нас даже такие мысли возникают, потому что приходящий народ, зная об этих мистических происшествиях, уже требует зрелищ.
Чертовы роды
Самый старый экспонат выставки — это сиамские близнецы. Сросшиеся младенцы родились аж в 1742 году 13-ми в семье, вызывав в окрестном темно-крестьянском народе суеверный ужас. В момент рождения их отца убило упавшим деревом, а повитуха встретила новорожденных жутким криком: «Дьявол родился!». Естественно, роженицу Ефросинью моментально обвинили в том, что она ведьма. Верующие преследовали ее до тех пор, пока она не сошла с ума и не задушила своих близнецов. Братья-младенцы уже более 260 лет пугают верующих «порочным зачатием».
Следующий зловещий экспонат — ребенок, родившийся без головного мозга. Мать его, молодую девушку Настасью, отдали замуж за старого, но богатого соседа с жутким характером, который пристрастился постоянно ее избивать. Ну, Настасья и родила уродца без мозга. Муж тут же обвинил ее, как и в предыдущем случае, в сговоре с чертями и избил до смерти, а потом и новорожденного сынишку шваркнул о стенку. На ребеночке до сих пор можно видеть множественные синячки…
Другой, будто распухший младенец, похожий на бочонок, занял все пространство склянки. Его прозвали ребенком-«слоном». Причина его уродства — токсикоз беременной матери.
Другая забавная история случилась еще с одной девкой, 17-летней Ниной из колхоза «Октябрь» близ Ростова. В 1921 году пошла Нина с другими бабами на сбор урожая. Жарко было, к вечеру все из сил выбились, так что по дороге домой Нина от остальных отстала. Те хватились, искать начали, вдруг слышат — крик ужасный и будто свечение какое-то. Про НЛО тогда не слыхивали, потому опять все на черта свалили, хотя уже в советской стране жили. Через 13 дней Нину нашли — растрепанную и оборванную. А еще через девять месяцев она ребеночка родила — ну, чистую жабу. На третьи сутки он умер, а Нина с ума сошла. А виноват во всем оказался лесник, живший в глубокой чаще, у которого, в деревне после поговаривали, девка несчастная эти 13 дней и провела…
Год рождения — 1666…
Еще неспокойным характером отличается голова теленка, рожденного с мозговой грыжей. В Оренбурге, например, он ни с того ни сего открывал глаз — экскурсоводы даже в зал боялись заходить, а на его банке, аккурат напротив глаза, жидкость образовывалась, что-то вроде слезы… Доподлинно известно, что этот самый теленок появился на свет на скотном дворе графа Матвеева, которого, за его зверский характер, величали дьяволом. Да еще и год рождения его был 1666. Комментарии излишни. Народу хватило, чтобы дофантазировать.
И вообще, ночные охранники анатомического музея поговаривают, что в темное время суток из зала раздаются какие-то шорохи, возня и перетоптывания. Говорят, экспонаты даже перешептываются между собой…
Самым молодым экспонатом считается чучело двумордой лисица, за которой закрепилось ласковое прозвище «Обжорка». Да просто потому, что один единственный желудок рыжего зверька не справился с таким огромным количеством еды, поставляемой сразу двумя ртами, в результате чего самая хитрая героиня русских сказок подохла от переедания. Еще во всей красе представлены двуглавый же поросенок, владелец которого сошел с ума, одноглазый кролик и восьминогий котеночек.
Есть здесь еще очень символичная для нашей империи птичка — орел. Двуглавый. По крайней мере, есть о чем поразмышлять. При жизни гордо-уродливая птица вела себя очень интересно: как бы «главная» голова кормила вторую, находящуюся на загривке, воспринимая, видимо, как птенца.
Достоинство в назидание
— Просто жуткой любовью пользуется среди посетителей бычий пенис с папилломой, особенно у детей. Начинаю рассказывать — сразу все давай хихикать, толкать друг друга. Но когда говорю, что папиллома встречается у каждого пятого мужчины, — сразу замолкают. Когда продолжаю, что папилломы могут изъязвляться, кровоточить и приводят к раку — обычно воцаряется гробовая тишина и раздается вопрос: «А что делать?», — смешно коверкает голос Ирина. — Я отвечаю: «Пользоваться презервативами, причем правильно». И начинается: «А правильно — это как?».
А ведь история этого самого быка по кличке «Бабник», жившего на скотном дворе при действующей армии и ставшего участником Севастопольской обороны, и в самом деле поучительна. За беспутную жизнь служивший в той же армии Пирогов сохранил его бычье достоинство в назидание непутевым солдатам.
Бывали и попытки похитить тот или иной экспонат. Однажды два алкоголики утащили банку с «Двуликим Янусом».
— Один из них, отхлебнув ядовито-спиртосодержащего вещество, ослеп. Другой, видимо с перепугу, притащил экспонат обратно. Причем признался экспериментатор, что и бутылка у него на момент кражи с собой имелось.
Коллекция знаменитого музея пополняется до сих пор.
— Люди несут к нам различных уродцев, в основном, из меркантильных интересов, — отмечает Ирина. — Правда, большинство «новичков» отправляется в военно-медицинскую академию, где студенты изучают по ним анатомические аномалии.
Также на выставке, которая продлится до 11 мая, можно увидеть выставку «Картинки-призраки: Санкт-Петербург в деталях». Все картинки здесь выполнены в стиле голографии оптиками Государственного оптического института имени Вавилова. Они так называются потому, что их видно не всегда, а лишь при особом освещении. Некоторые из них будто выходят за рамки, некоторые, напротив, прячутся в глубь. Здесь представлены жутковатые объемные человеческие портреты и голографические картины тех экспонатов, которые в натуральном виде на выставку не попали и хранятся в «Кунсткамере». Это, например, сиамские близнецы-братья Чанг и Энг. Это про них Марк Твен написал роман «Сиамские близнецы», а режиссер Балабанов сделал их героями своего фильма «Про уродов и людей».
Ашир МУРАДОВ.