Александр Абдулов посмертно удостоен кинопремии <Золотой орел>

Александр Абдулов получил премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Артистка» режиссера Станислава Говорухина. Его конкурентами в этой номинации были Леонид Броневой («Простые вещи») и Дмитрий Дюжев («Путешествие с домашними животными»).