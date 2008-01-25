Александр Абдулов посмертно удостоен кинопремии <Золотой орел>

Posted 25 января 2008, 20:57
Published 25 января 2008, 20:57
Modified 12 марта, 12:29
Updated 12 марта, 12:29
Александр Абдулов получил премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Артистка» режиссера Станислава Говорухина. Его конкурентами в этой номинации были Леонид Броневой («Простые вещи») и Дмитрий Дюжев («Путешествие с домашними животными»).
Лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» стала Мария Аронова, также сыгравшая в киноленте «Артистка».
Премия за «Лучшую операторскую работу» досталась Владимиру Климову (сериал «Ленинград»). Кроме того, киноакадемики наградили Лору Карину в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за фильм «Монгол».