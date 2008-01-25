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Posted 25 января 2008, 20:57

Published 25 января 2008, 20:57

Modified 12 марта, 12:29

Updated 12 марта, 12:29

Александр Абдулов посмертно удостоен кинопремии <Золотой орел>

25 января 2008, 20:57
Ушедший недавно из жизни народный артист России, актер театра «Ленком» Александр Абдулов посмертно удостоен главной национальной кинопремии «Золотой орел».

Александр Абдулов получил премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Артистка» режиссера Станислава Говорухина. Его конкурентами в этой номинации были Леонид Броневой («Простые вещи») и Дмитрий Дюжев («Путешествие с домашними животными»).

Лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» стала Мария Аронова, также сыгравшая в киноленте «Артистка».

Премия за «Лучшую операторскую работу» досталась Владимиру Климову (сериал «Ленинград»). Кроме того, киноакадемики наградили Лору Карину в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» за фильм «Монгол».

#Экономика#Новости
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