Нацболам не удалось развернуть плакаты экстремистского содержания в «Уфа-Арене»

Posted 16 октября 2007, 20:15
Published 16 октября 2007, 20:15
Modified 13 января, 08:26
Updated 13 января, 08:26
Мужчины приехали из Мурманска, Йошкар-Олы, Калуги и Брянской области и привезли с собой плакаты экстремистского содержания. Членов партии национал-большевиков приютил на своей «фазенде», располагающейся за Булгаково, скандально известный оппозиционер Айрат Дильмухаметов, он же заранее купил для молодчиков билеты на чемпионат мира по борьбе на поясах.
Все экстремисты были задержаны, а после окончания торжеств высланы домой.