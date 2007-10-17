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Posted 16 октября 2007, 20:15

Published 16 октября 2007, 20:15

Modified 13 января, 08:26

Updated 13 января, 08:26

Нацболам не удалось развернуть плакаты экстремистского содержания в «Уфа-Арене»

16 октября 2007, 20:15
Блестящую операцию по предотвращению экстремистских акций провели правоохранители Башкирии. Прибывшие из разных регионов России нацболы намеревались в комплексе «Уфа-Арена» устроить настоящий дебош. Пятерка парней, собравшиеся на одной из дач в Кармаскалинском районе Башкирии, преодолели огромные расстояния, чтобы постараться испортить праздник как главе государства, так и гостям торжеств.

Мужчины приехали из Мурманска, Йошкар-Олы, Калуги и Брянской области и привезли с собой плакаты экстремистского содержания. Членов партии национал-большевиков приютил на своей «фазенде», располагающейся за Булгаково, скандально известный оппозиционер Айрат Дильмухаметов, он же заранее купил для молодчиков билеты на чемпионат мира по борьбе на поясах.

Все экстремисты были задержаны, а после окончания торжеств высланы домой.

#Происшествия#Новости
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