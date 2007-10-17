Нацболам не удалось развернуть плакаты экстремистского содержания в «Уфа-Арене»

Мужчины приехали из Мурманска, Йошкар-Олы, Калуги и Брянской области и привезли с собой плакаты экстремистского содержания. Членов партии национал-большевиков приютил на своей «фазенде», располагающейся за Булгаково, скандально известный оппозиционер Айрат Дильмухаметов, он же заранее купил для молодчиков билеты на чемпионат мира по борьбе на поясах.