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Posted 16 мая 2006, 16:55

Published 16 мая 2006, 16:55

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Доведенные до отчаяния болельщики готовы были стрелять в заложников, чтобы получить контрамарки на матч «Барселона»-«Арсенал»

16 мая 2006, 16:55
Два отчаявшихся футбольных болельщика ворвались в здание муниципалитета Сан-Дени в Париже и угрожая сотрудникам оружием, потребовали предоставить им билеты на футбольный матч Лиги чемпионов – между испанской «Барселоной» и английским «Арсеналом». Молодые люди были в масках и размахивали пистолетом, сумели взять в заложники 13 членов местного совета и пригрозили выстрелить, если прямо сейчас не получат пригласительных на футбольное действо. Однако, служащие сообщили, что билетов в здании нет. Не получив желаемого болельщики сбежали.
В местном совете Сен-Дени обычно бывают билеты на большие матчи, поскольку на его территории находится стадион «Стад де Франс», где и будет проходить матч. Позже мэр сообщил, что в здании мэрии билеты на матч не хранились, хотя в его распоряжении конрамарки действительно имелись. Как отмечает ВВС, случай этот, хоть и курьезный, но довольно показательный: некоторые болельщики готовы пойти на преступление - лишь бы заполучить возможность наблюдать за матчем любимых команд. На черном рынке билеты на матч, который состоится в среду, продаются за баснословные цены - от 500 до 2000 евро.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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