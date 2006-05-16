Доведенные до отчаяния болельщики готовы были стрелять в заложников, чтобы получить контрамарки на матч «Барселона»-«Арсенал»

В местном совете Сен-Дени обычно бывают билеты на большие матчи, поскольку на его территории находится стадион «Стад де Франс», где и будет проходить матч. Позже мэр сообщил, что в здании мэрии билеты на матч не хранились, хотя в его распоряжении конрамарки действительно имелись. Как отмечает ВВС, случай этот, хоть и курьезный, но довольно показательный: некоторые болельщики готовы пойти на преступление - лишь бы заполучить возможность наблюдать за матчем любимых команд. На черном рынке билеты на матч, который состоится в среду, продаются за баснословные цены - от 500 до 2000 евро.