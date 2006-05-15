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Posted 15 мая 2006, 14:56

Published 15 мая 2006, 14:56

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Министр обороны Грузии бдит на границе

15 мая 2006, 14:56
Министр обороны Грузии умеет не только вино пиарить, но и заниматься своими должностными обязанностями. Сегодня Ираклий Окруашвили заявил, что российские военные вертолеты несколько раз нарушили воздушное пространство Грузии, - заявил министр обороны Грузии. По его словам, нарушение воздушного пространства имело место утром и зафиксировано грузинской радиолокационной системой. Глава Минобороны Грузии отметил, что полеты совершались в районах Цхинвали и Джава (Цхинвальский регион), и российские миротворцы, дислоцированные в конфликтной зоне, никак на это не отреагировали.
В министерства также подчеркнули, что в казанном секторе воздушного пространства проходит одна из важнейших международных трасс, и несогласованные полеты могут привести к непредсказуемых последствиям.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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