Министр обороны Грузии бдит на границе

Министр обороны Грузии умеет не только вино пиарить, но и заниматься своими должностными обязанностями. Сегодня Ираклий Окруашвили заявил, что российские военные вертолеты несколько раз нарушили воздушное пространство Грузии, - заявил министр обороны Грузии. По его словам, нарушение воздушного пространства имело место утром и зафиксировано грузинской радиолокационной системой. Глава Минобороны Грузии отметил, что полеты совершались в районах Цхинвали и Джава (Цхинвальский регион), и российские миротворцы, дислоцированные в конфликтной зоне, никак на это не отреагировали.

В министерства также подчеркнули, что в казанном секторе воздушного пространства проходит одна из важнейших международных трасс, и несогласованные полеты могут привести к непредсказуемых последствиям.