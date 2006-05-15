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Posted 15 мая 2006, 09:29

Published 15 мая 2006, 09:29

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Чавес и Наими не сошлись в прогнозах цен на нефть

15 мая 2006, 09:29
Как уже сообщалось, президент Венесуэлы Уго Чавес, заявил, что в случае военных действий США против Ирана международные цены на нефть могут превысить рубеж 100 долларов США за баррель. Однако в отличие от него, министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим аль-Наими предостерег, что нельзя рассчитывать на продолжительный рост цен и спрос на нефть на международном рынке.На открытии совещания министров энергетики арабских государств в Аммане А.
аль-Наими отметил, что в случае возникновения экономического кризиса в западных промышленных странах, последние могут прибегнуть к замещающим источникам энергии, вследствие чего цены на нефть на международном рынке упадут, передает Синьхуа.По мнению министра, возможное замедление развития глобальной экономики может оказать давление на стоимость нефти. В ближайшие годы мировая экономика, возможно, не сохранит нынешние темпы роста, поэтому нельзя без всяких оснований рассчитывать на большой спрос на сырьевую нефть и сохранение нефтяных цен на нынешнем уровне или их рост в дальнейшем.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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