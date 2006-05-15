Чавес и Наими не сошлись в прогнозах цен на нефть

аль-Наими отметил, что в случае возникновения экономического кризиса в западных промышленных странах, последние могут прибегнуть к замещающим источникам энергии, вследствие чего цены на нефть на международном рынке упадут, передает Синьхуа.По мнению министра, возможное замедление развития глобальной экономики может оказать давление на стоимость нефти. В ближайшие годы мировая экономика, возможно, не сохранит нынешние темпы роста, поэтому нельзя без всяких оснований рассчитывать на большой спрос на сырьевую нефть и сохранение нефтяных цен на нынешнем уровне или их рост в дальнейшем.