Родитель, воспитывая детей, держал их погребе по колено в воде

Кормили несчастных ребятишек соседи, но отец отнимал у детей даже жалкие подачки, обменивая их на спиртное.Как сообщили «МК» в прокуратуре Иглинского района Башкирии, несчастные дети, устав терпеть издевательства сбежали от нерадивого родителя и пришли пешком в районную больницу села Иглино. Когда врачи осмотрели ребятишек, они пришли в ужас — маленькие пациенты, не один день проведя по колено в воду в мерзлом погребе, получили серьезное общее переохлаждение организма и заработали от недоедания дистрофию. Об ужасающем случае медики сообщили в прокуратуру и папашу привлекли к уголовной ответственности по двум статьям УК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Жестокое обращение с детьми». Суд посчитал вину мужчины доказанной и приговорил его к году исправительных работ. Над детьми сейчас оформляет опекунство их старший брат, проживающий в Уфе.