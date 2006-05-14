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Posted 14 мая 2006, 19:58

Published 14 мая 2006, 19:58

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Родитель, воспитывая детей, держал их погребе по колено в воде

14 мая 2006, 19:58
К одному году исправительных работ приговорил Иглинский районный суд 50-летнего мужчину, издевавшегося над своими детьми. Родитель жил в деревне Алаторка на пособия, выделяемые государством на 12-летнюю дочь и 10-летнего сына, и нигде не работал в течение 13 лет. Мать ребятишек давно спилась и была лишена родительских прав. Отец в качестве орудия воспитания использовал резиновый шланг, колотя им отпрысков, а иногда для большего внушения запирал детей в холодном погребе, где стояла талая вода.
Кормили несчастных ребятишек соседи, но отец отнимал у детей даже жалкие подачки, обменивая их на спиртное.Как сообщили «МК» в прокуратуре Иглинского района Башкирии, несчастные дети, устав терпеть издевательства сбежали от нерадивого родителя и пришли пешком в районную больницу села Иглино. Когда врачи осмотрели ребятишек, они пришли в ужас — маленькие пациенты, не один день проведя по колено в воду в мерзлом погребе, получили серьезное общее переохлаждение организма и заработали от недоедания дистрофию. Об ужасающем случае медики сообщили в прокуратуру и папашу привлекли к уголовной ответственности по двум статьям УК — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Жестокое обращение с детьми». Суд посчитал вину мужчины доказанной и приговорил его к году исправительных работ. Над детьми сейчас оформляет опекунство их старший брат, проживающий в Уфе.
#Общество#Новости
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