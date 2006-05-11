Президент Ирана: «Не надо нам тыкать дулом автомата в лицо»

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад обвиняет западные страны в проведении политики двойных стандартов по отношению к ядерной программе Тегерана. В интервью индонезийской коспании «Метро ТВ» он заявил, что Иран не боится санкций Совета безопасности ООН и готов к переговорам с «любой страной по разрешению кризиса». Иранский лидер подчеркнул, что такие переговоры не должны вестись с позиции силы. «Если вам тычут дулом в лицо, заставляя говорить, то, что требуется, - будете ли вы выполнять эти требования? Мы нет», - сказал глава Ирана, комментируя позицию европейской тройки и США.

По мнению Ахмадинежада западные страны, обладающие громадными запасами ядерного вооружения, «не имеют никакого морального права давить на Иран, поэтому мы не приемлем угрозу санкций с их стороны».