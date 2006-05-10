Премьера «Кода да Винчи» в России назначена на 18 мая, но голодать в знак протеста никто не собирается

Группа католиков обратилась к христианам всего мира с предложением об объявлении бессрочной голодовки. Так активисты выразили свой протест против ленты «Код да Винчи». В России премьера экранизации романа Дэна Брауна назначена на 18 мая, но пока никто из россиян против фильма не выступил. По мнению же католиков Европы, «нужно сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить это безумное буйство ереси, шагающее по планете». Накануне один из самых влиятельных кардиналов Ватикана Фрэнсис Аринзе заявил, что христиане должны подать судебные иски в ответ на выход картины.

Группа католиков обратилась к христианам всего мира с предложением об объявлении бессрочной голодовки. Так активисты выразили свой протест против ленты «Код да Винчи». В России премьера экранизации романа Дэна Брауна назначена на 18 мая, но пока никто из россиян против фильма не выступил. По мнению же католиков Европы, «нужно сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить это безумное буйство ереси, шагающее по планете». Накануне один из самых влиятельных кардиналов Ватикана Фрэнсис Аринзе заявил, что христиане должны подать судебные иски в ответ на выход картины.