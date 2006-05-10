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Posted 10 мая 2006, 10:17

Published 10 мая 2006, 10:17

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

Премьера «Кода да Винчи» в России назначена на 18 мая, но голодать в знак протеста никто не собирается

10 мая 2006, 10:17
Группа католиков обратилась к христианам всего мира с предложением об объявлении бессрочной голодовки. Так активисты выразили свой протест против ленты «Код да Винчи». В России премьера экранизации романа Дэна Брауна назначена на 18 мая, но пока никто из россиян против фильма не выступил. По мнению же католиков Европы, «нужно сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить это безумное буйство ереси, шагающее по планете». Накануне один из самых влиятельных кардиналов Ватикана Фрэнсис Аринзе заявил, что христиане должны подать судебные иски в ответ на выход картины.
Группа католиков обратилась к христианам всего мира с предложением об объявлении бессрочной голодовки. Так активисты выразили свой протест против ленты «Код да Винчи». В России премьера экранизации романа Дэна Брауна назначена на 18 мая, но пока никто из россиян против фильма не выступил. По мнению же католиков Европы, «нужно сделать все, что в наших силах, чтобы прекратить это безумное буйство ереси, шагающее по планете». Накануне один из самых влиятельных кардиналов Ватикана Фрэнсис Аринзе заявил, что христиане должны подать судебные иски в ответ на выход картины.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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