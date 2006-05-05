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Posted 4 мая 2006, 21:08

Published 4 мая 2006, 21:08

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Россия не будет импортировать и продавать на своей территории «Боржоми»

4 мая 2006, 21:08
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко запретил ввоз в Россию и продажу в стране грузинской минеральной воды «Боржоми»."Выявленные ранее в ходе проверок партии минеральной воды "Боржоми" без соответствующей документации дали мне основание, чтобы я дал предписание таможенной службе запретить ввоз на территорию России этой минеральной воды", - сказал Онищенко в четверг РИА Новости. По словам главного государственного санитарного врача, все разрешительные документы на данную воду, действовавшие ранее, отозваны.
"Территориальным управлениям Роспотребнадзора поручено изымать "Боржоми" из оборота", - сообщил Онищенко. Он напомнил, что в ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора выявили 191 тысячу бутылок воды "Боржоми", не имеющих должной документации. Роспотребнадзор будет также разбираться с ситуацией на внутреннем рынке, "пока не доберется до истины", откуда появляется вода под маркой "Боржоми", сказал Онищенко.Он также напомнил, что не так давно обращался к производителям "Боржоми" с просьбой предоставить все данные об обнаруженной в Москве воде этой марки. "Я выражал большую надежду, что не будет того, что произошло с винами, так как здесь более цивилизованный рынок. Но бездействие производителей заставило меня пересмотреть свои ожидания", - сказал Онищенко.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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