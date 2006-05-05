Россия не будет импортировать и продавать на своей территории «Боржоми»

"Территориальным управлениям Роспотребнадзора поручено изымать "Боржоми" из оборота", - сообщил Онищенко. Он напомнил, что в ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора выявили 191 тысячу бутылок воды "Боржоми", не имеющих должной документации. Роспотребнадзор будет также разбираться с ситуацией на внутреннем рынке, "пока не доберется до истины", откуда появляется вода под маркой "Боржоми", сказал Онищенко.Он также напомнил, что не так давно обращался к производителям "Боржоми" с просьбой предоставить все данные об обнаруженной в Москве воде этой марки. "Я выражал большую надежду, что не будет того, что произошло с винами, так как здесь более цивилизованный рынок. Но бездействие производителей заставило меня пересмотреть свои ожидания", - сказал Онищенко.