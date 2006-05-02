В деле об убийстве Пола Хлебникова – слово за присяжными

Перед присяжными заседателями, которые рассматривают дело об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова, выступил государственный обвинитель Дмитрий Шохин. Прокурор считает, что вина подсудимых полностью доказана и просит их признать виновными по всем эпизодам обвинения. На скамье подсудимых Мосгорсуда двое уроженцев Чечни, которых считают исполнителями убийства Хлебникова, Мусса Вахаев и Казбек Дукузов и московский нотариус Фаиль Садретдинов – заказчик убийства предпринимателя Пичугина. Представители потерпевшей стороны согласились с прокурором.

Перед присяжными заседателями, которые рассматривают дело об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова, выступил государственный обвинитель Дмитрий Шохин. Прокурор считает, что вина подсудимых полностью доказана и просит их признать виновными по всем эпизодам обвинения. На скамье подсудимых Мосгорсуда двое уроженцев Чечни, которых считают исполнителями убийства Хлебникова, Мусса Вахаев и Казбек Дукузов и московский нотариус Фаиль Садретдинов – заказчик убийства предпринимателя Пичугина. Представители потерпевшей стороны согласились с прокурором.