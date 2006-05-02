mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 мая 2006, 15:48

Published 2 мая 2006, 15:48

Modified 10 ноября 2022, 19:18

Updated 10 ноября 2022, 19:18

В деле об убийстве Пола Хлебникова – слово за присяжными

2 мая 2006, 15:48
Перед присяжными заседателями, которые рассматривают дело об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова, выступил государственный обвинитель Дмитрий Шохин. Прокурор считает, что вина подсудимых полностью доказана и просит их признать виновными по всем эпизодам обвинения. На скамье подсудимых Мосгорсуда двое уроженцев Чечни, которых считают исполнителями убийства Хлебникова, Мусса Вахаев и Казбек Дукузов и московский нотариус Фаиль Садретдинов – заказчик убийства предпринимателя Пичугина. Представители потерпевшей стороны согласились с прокурором.
Перед присяжными заседателями, которые рассматривают дело об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова, выступил государственный обвинитель Дмитрий Шохин. Прокурор считает, что вина подсудимых полностью доказана и просит их признать виновными по всем эпизодам обвинения. На скамье подсудимых Мосгорсуда двое уроженцев Чечни, которых считают исполнителями убийства Хлебникова, Мусса Вахаев и Казбек Дукузов и московский нотариус Фаиль Садретдинов – заказчик убийства предпринимателя Пичугина. Представители потерпевшей стороны согласились с прокурором.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика