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Posted 2 мая 2006, 08:19

Published 2 мая 2006, 08:19

Modified 10 ноября 2022, 19:09

Updated 10 ноября 2022, 19:09

Путин обратится с Посланием к народу и парламенту сразу после Дня Победы

2 мая 2006, 08:19
Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 10 мая. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Алексей Громов.По данным РИА Новости, основной темой Послания будет внешняя политика.Это послание Путина Федеральному Собранию станет седьмым за время его президентства. В первый раз он обратился с посланием к Федеральному Собранию 8 июля 2000 года, второй - 3 апреля 2001 года, третий - 18 апреля 2002 года, четвертый - 16 мая 2003 года, в пятый - 26 мая 2004 года, в шестой - 25 апреля 2005 года.
В соответствии с 84-й статьей Конституции РФ, президент России ежегодно обращается к российскому парламенту с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.Помимо депутатов и сенаторов, на церемонию приглашаются члены российского правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного судов, генпрокурор, председатель Центральной избирательной комиссии, председатель Счетной палаты, члены Госсовета и главы основных конфессий.Оглашение послания обычно занимает около часа.Выступая с посланием 25 апреля прошлого года, президент России обозначил приоритеты государства в социально-экономической сфере на ближайшую перспективу. Это рост зарплат бюджетников, улучшение условий для развития бизнеса, четкое ограничение контролируемых государством секторов экономики.Кроме того, он очертил новые направления развития российской демократии."Заменой демократических процедур не может быть ни правопорядок, ни столь трудно достигнутая стабильность, ни устойчивое проведение взятого экономического курса", - считает Путин.Развитие демократии на новом этапе немыслимо без расширения контроля гражданского общества над государственными структурами, плюрализма и свободной объективной информации - таков был лейтмотив политической составляющей послания президента.Послание обычно оглашается в Мраморном зале Кремля, построенном в 1982 году. Стены зала отделаны белым мрамором.Содержание послания, как правило, держится в секрете.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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