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Posted 23 апреля 2006, 08:27

Published 23 апреля 2006, 08:27

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Новое правительство Израиля получит 27 министерских портфелей

23 апреля 2006, 08:27
Новое правительство Израиля во главе с Эхудом Ольмертом станет самым большим в истории страны и насчитывать 27 министров. В коалицию вошли партии «Кадима», «Авода», «ШАС», «Наш дом – Израиль», «Еврейство Торы» и партия пенсионеров. Все они занимают 84 места в израильском парламенте. Наибольшее число министерских портфелей получила "Кадима". В частности, ее представители возглавят министерства финансов, внутренних дел, иностранных дел, юстиции и промышленности. "Аводе" достались семь портфелей. Ожидается, что лидер "Аводы" Амир Перец займет пост министра обороны.
Окончательный состав нового правительства Израиля определится на следующей неделе. Парламентские выборы в Израиле состоялись 28 марта. Их победителем стала "Кадима", созданная бывшим израильским премьер-министром Ариэлем Шароном незадолго до болезни. В январе 2006 года Ольмерт представил политическую платформу партии. В частности, он пообещал эвакуировать еврейские поселения с большей части территории Западного берега, но сохранить крупные поселенческие анклавы. Незадолго до выборов Ольмерт заявил, что постоянные границы Израиля будут установлены в течение четырех лет.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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