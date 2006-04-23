Новое правительство Израиля получит 27 министерских портфелей

Окончательный состав нового правительства Израиля определится на следующей неделе. Парламентские выборы в Израиле состоялись 28 марта. Их победителем стала "Кадима", созданная бывшим израильским премьер-министром Ариэлем Шароном незадолго до болезни. В январе 2006 года Ольмерт представил политическую платформу партии. В частности, он пообещал эвакуировать еврейские поселения с большей части территории Западного берега, но сохранить крупные поселенческие анклавы. Незадолго до выборов Ольмерт заявил, что постоянные границы Израиля будут установлены в течение четырех лет.