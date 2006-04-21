Старушка, выигравшая 10 миллионов долларов, намерена снова их проиграть

Уже трое женихов предложили руку и сердце 84-летней жительнице Атлантик-Сити Жозефине Кроуфорд. Дело в том, что престарелая дама обладательница огромного состояния. Бабушка выиграла у однорукого бандита Джек-пот, 10 миллионов долларов. Один раунд игры на автомате стоит 5 центов. Женщина играет в казино с 1978 года, ее можно назвать закоренелой игроманкой. Старушка играла в казино всю ночь, и последние пять центов озолотили ее. Выигрыш пенсионерки рекордный за всю историю игрового бизнеса города.

Однако вряд ли дама употребит эти деньги с пользой - она уже сейчас готова ехать проигрывать их в казино Лас-Вегаса.