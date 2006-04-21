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Posted 21 апреля 2006, 10:03

Published 21 апреля 2006, 10:03

Modified 15 октября 2022, 18:51

Updated 15 октября 2022, 18:51

«Газпром» не намерен подавлять Европу экономической зависимостью

21 апреля 2006, 10:03
Крупнейший поставщик голубого топлива в Европе – российский «Газпром» вознамерился расширять рынок сбыта за счет потребителей энергоресурсов США и Китая. В ЕС обеспокоились зависимостью от монополиста. Российский газовый гигант посоветовал ЕС не блокировать его международные амбиции, предупредив, что может направить поставки на другие рынки. В компании подчеркивают, что политизация вопросов поставок газа в Европу «не приведет к хорошим результатам», а все интересы «Газпрома» лежат в экономической плоскости.
Правительство Великобритании рассмотрело изменение правил слияний, чтобы блокировать возможное поглощение Газпромом компании Centrica, крупнейшего в Британии поставщика газа. Пресс-секретарь Газпрома Сергей Куприянов позже отметил, что «Газпром» дал понять наличию альтернативы в области продаж. "Есть быстро растущий китайский рынок и рынок сжиженного газа в США. Если Европейскому союзу нужен наш газ, он должен учитывать и наши интересы", отметил представитель Газпрома.Представители ЕС отреагировали на позицию Газпрома по-своему. В частности, заявления российской компании о поиске новых клиентов за пределами Европы подтвердили опасения ЕС относительно зависимости от иностранных поставщиков энергоресурсов."Это заявление дает основания для беспокойства относительно растущей зависимости энергообеспечения Европы и… необходимости диверсифицировать как поставщиков, так и энергоканалы", — сказал представитель еврокомиссара по делам энергетики Ферран Тарранделлас Эспуни. Комментируя заявление Алексея Миллера, что «Газпром» ищет новых клиентов, Эспуни ответил: "Это их дело, если они хотят увеличить круг потребителей". Как указал Ферран Тарранделлас Эспуни, говоря о необходимости диверсификации источников энергоресурсов и их путей доставки, в условиях глобализации газового рынка поставщики газа не должны использовать диверсификацию "в иных целях, кроме коммерческих".Взаимоотношения Газпрома и ЕС обсуждались, напомним, на встрече главы российской компании Алексея Миллера с послами Европейских стран. Там, господин Миллер и обозначил тему конкуренции за доступ к ресурсам углеводородов и интереса к новым рынкам сбыта газа. Отметим, однако, что глава «Газпрома» тогда же подчеркнул, что компания гарантирует надежность поставок природного газа потребителям и выполнение в полном объеме договорных обязательств по этому поводу. "Мы понимаем лежащую на нас ответственность и впредь останемся гарантом энергетической безопасности европейских потребителей. Все подписанные контракты на поставку газа будут выполнены. Здесь нет никаких сомнений", отметил Миллер.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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