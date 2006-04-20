mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 апреля 2006, 06:13

Published 20 апреля 2006, 06:13

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

В официальном списке узников Гуантанамо – один россиянин

20 апреля 2006, 06:13
Пентагон в среду впервые обнародовал полный список заключенных, содержащихся на базе Гуантанамо на Кубе. В нем 558 человек, в том числе 1 россиянин – Равиль Мингазов.Опубликовать полный список таких заключенных Пентагон был вынужден после решения суда, признавшего, что сохранение подобной информации в тайне является нарушением "Акта о свободе информации". Судебный процесс был инициирован журналистами агентства Associated Press.
В начале апреля по этому решению суда министерство обороны США уже опубликовало протоколы допросов заключенных базы Гуантанамо, в которых, в том числе, указывались их имена и национальность. Однако в виде списка эта информация впервые была обнародована 19 апреля. Всего в списке упоминаются 558 человек, для большинства из них указываются имя, фамилия и гражданство, однако несколько заключенных фигурируют лишь под прозвищами - например, некий "Командир Чаман" (Commander Chaman) из Афганистана. В списке Пентагона находится единственный гражданин России - Равиль Мингазов. Напомним, что в ходе антитеррористической операции в Афганистане осенью 2001 года были задержаны 8 граждан России. Все они содержались на военной базе Гуантанамо. 28 февраля 2004 года российскому правосудию были переданы семеро задержанных - Руслан Одижев, Расул Кудаев, Равиль Гумаров, Айрат Вахитов, Рустам Ахмяров, Тимур Ишмуратов и Шамиль Хажиев. Им были выдвинуты обвинения по трем статьям - незаконное пересечение государственной границы, организация преступного сообщества и наемничество. Всего, согласно списку Пентагона, на базе Гуантанамо содержатся граждане 41 страны мира. В числе 558 заключенных, упоминаемых в перечне, 132 гражданина Саудовской Аравии, 125 - Афганистана и 107 - Йемена.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика