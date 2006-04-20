В официальном списке узников Гуантанамо – один россиянин

В начале апреля по этому решению суда министерство обороны США уже опубликовало протоколы допросов заключенных базы Гуантанамо, в которых, в том числе, указывались их имена и национальность. Однако в виде списка эта информация впервые была обнародована 19 апреля. Всего в списке упоминаются 558 человек, для большинства из них указываются имя, фамилия и гражданство, однако несколько заключенных фигурируют лишь под прозвищами - например, некий "Командир Чаман" (Commander Chaman) из Афганистана. В списке Пентагона находится единственный гражданин России - Равиль Мингазов. Напомним, что в ходе антитеррористической операции в Афганистане осенью 2001 года были задержаны 8 граждан России. Все они содержались на военной базе Гуантанамо. 28 февраля 2004 года российскому правосудию были переданы семеро задержанных - Руслан Одижев, Расул Кудаев, Равиль Гумаров, Айрат Вахитов, Рустам Ахмяров, Тимур Ишмуратов и Шамиль Хажиев. Им были выдвинуты обвинения по трем статьям - незаконное пересечение государственной границы, организация преступного сообщества и наемничество. Всего, согласно списку Пентагона, на базе Гуантанамо содержатся граждане 41 страны мира. В числе 558 заключенных, упоминаемых в перечне, 132 гражданина Саудовской Аравии, 125 - Афганистана и 107 - Йемена.