«Комсомольскую правду» продают «Газпрому»

"Сделка завершится после одобрения Федеральной антимонопольной службы", - уточнил он. Представители "Газпром-Медиа" и "Проф-Медиа" пока отказались от официальных комментариев. Сумма сделки пока не разглашается. По оценкам экспертов, опрошенных "Ведомостями", пакет акций "Комсомольской правды" может обойтись "Газром-Медиа" в сумму от 100 до 300 миллионов долларов. Если одни эксперты оценивают весь издательский дом в 120 миллионов долларов, то другие считают, что за пакет в 50 с небольшим процентов акций "Газпром-Медиа" может заплатить около 300 миллионов долларов. Однако все эксперты, пишет газета, сходятся во мнении, что эта сделка не является рыночной, а "носит политический характер". По сведениям "Ведомостей", одна из дочерних структур "Газпрома" ведет переговоры и о покупке издательского дома "Коммерсант". Некоторое время назад владелец "Коммерсанта" Бадри Патаркацишвили объявил, что готов продать ИД за 350 миллионов долларов. По данным газеты, переговоры о приобретении "Коммерсанта" могут завершиться в ближайший месяц. Новым владельцем ИД, пишут "Ведомости", может стать либо структура "Газпрома", либо РЖД. Издательский дом "Комсомольская правда" кроме одноименной газеты выпускает газеты "Советский спорт" и "Экспресс-газета". "Проф-Медиа" кроме "Комсомольской правды" владеет контрольными пакетами акций в нескольких радиостанциях, сети кинотеатров "Синема Парк", кинокомпании "Централ Партнершип" и ИД "Афиша". "Газпром-Медиа" принадлежит 50,7 процента акций газеты "Известия", контрольные пакеты акций телеканалов НТВ, ТНТ и "НТВ-Плюс", пяти радиостанций, издательства "Семь дней".