Пилот, виновный в гибели главы Балтачевского района, был пьян

Следствие пришло к выводу, что трагедии могло бы не случится, если бы Абулгаз Султанов прошел установленный курс обучения полетам и получил устойчивые навыки в пилотировании вертолета. Кроме того, экспертиза установила, что летчик, поднявшись в воздух, находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Напомним, что вертолет "Robinson R-44" потерпел крушение 18 февраля 2005 года в 14 часов 05 минут в лесном массиве, расположенном в 800 метрах от северной окраины деревни Кунтугушево Балтачевского района.В кабине спортивного геликоптера находились глава местной администрации Айрат Магзумов и директор "Татмостстроя" Абулгаз Султанов. Машина врезалась в дерево, и ее кабина расплющилась всмятку, оба пассажиры были выброшены из салона и разбились насмерть.Как сообщил "МК" старший следователь Уфимской транспортной прокуратуры Денис Зинатуллин, замглавы администрации Балтачевского района рассказал, что в злополучный день он совместно с начальником охотинспекции и руководителем вневедомственной охраны отстреливали волков в районе деревни Янтимирово. Мужчины отправились в лес на снегоходах, а Айрат Магзумов вызвался помочь охотникам, обследуя район с воздуха. Очевидцы катастрофы из деревни Кунтугушево вспомнили, что видели вылетевший со стороны деревни Янтимирова вертолет. Уже тогда машина двигалась на уровне полутора-двух метров над кронами деревьев. Потом, по словам свидетелей, геликоптер развернулся на 90 градусов и рухнул в лесной массив. Селяне слышали шум ломающихся деревьев и грохот разбившейся кабины.Погибший начальник "Мосты Республики Татарстан", уроженец Балтачевского района, прилетел на личном вертолете в гости на выходные к другу Айрату Магзумову. Лицензия на управление геликоптером, выданная 52-летнему Султанову управлением авиации ЦС РОСТО (ДОСААФ), была найдена на месте крушения, но выяснилось, что эта структура давно прекратила свою деятельность. Главной квалификационной комиссией управления авиации ЦС РОСТО никаких прав на управление вертолетом начальнику строительной фирмы не выдавалось, а значит, лицензия Султановым была получена незаконно. Кроме того, воздушное судно, являвшееся собственностью ЗАО "Мосты Республики Татарстан", не имело свидетельства о летной годности, поскольку документ, выданный ранее, был приостановлен Центром регистрации, сертификации и лицензирования авиации РОСТО. Вылет вертолета с аэродрома "Кугарчи" и вовсе оказался несанкционированным. Мало того, что г-н Султанов не подал заявку на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД, гендиректор не удосужился провести в установленном порядке подготовку к полету и не сообщил авиационным службам о своем взлете, а уж тем более движении геликоптера в сторону Башкирии.Уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двоих и более человек", будет прекращено в связи с гибелью виновника катастрофы г-на Султанова.Марат АМИРХАНОВ.