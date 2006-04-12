Реализаторы винной продукции будут вынуждены переключиться на вино из Венгрии и Румынии
12 апреля 2006, 09:24
В России идет тотальная проверка молдавских и грузинских вин. Пробы вина, шампанского и коньяков со всей страны стекаются в лабораторию управления Роспотребнадзора. Во многих областях молдавские и грузинские вина занимают 60 процентов алкогольного рынка. В принудительном порядке с реализации снимаются масса продукции, а еще больше — в добровольном.По некоторым данным годовой оборот страны теперь запрещенных вин в стране достигает 710 миллионов долларов. Теперь реализаторы будут вынуждены переориентироваться на продукцию из Венгрии и Румынии. Уже изъято более 200 млн.
бутылок винодельческой продукции. Импортеры предполагают, что большинство российских компаний будут разорены, более 225 тыс. человек потеряют работу.
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