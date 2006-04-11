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Posted 11 апреля 2006, 17:50

Published 11 апреля 2006, 17:50

Modified 15 октября 2022, 18:53

Updated 15 октября 2022, 18:53

В Башкирии исчезли десятки видов первоцветов

11 апреля 2006, 17:50
C 27 марта по 20 мая в Башкирии проходит традиционная акция "Подснежник", призванная сохранить редкие виды растений. В эти дни граждане, замеченные инспекторами природоохраны при сборе и продаже первоцветов, будут подвергнуты штрафу от 500 до 1000 рублей и конфискации растений.Как сообщила "МК" начальник отдела сохранения биоразнообразия и лесных ресурсов МПР РБ Зухра Латыпова, руководителям торгово-сервисных комплексов, колхозных и малых рынков направлены письма-предписания о недопущении торговли всеми видами дикорастущих первоцветов.
По данным биологов, первые весенние цветы, так называемые подснежники, или ветреничка алтайская, появляются с 17 апреля, а чуть позже зацветает синяя хохлатка Галлера. С конца апреля желтый цвет ветреницы лютиковой украшает поляны парков и лесов. Кроме этих растений в Красную книгу РБ занесены прострел раскрытый (сон-трава), горицвет весенний, ландыш майский, гусиный лук и др.По оценкам специалистов Министерства природы и ресурсов РБ, за последние 50-70 лет в населенных пунктах и их зеленых зонах исчезли десятки видов дикорастущих растений.Зиля БАДРИЕВА.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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