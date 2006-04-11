В Башкирии исчезли десятки видов первоцветов

По данным биологов, первые весенние цветы, так называемые подснежники, или ветреничка алтайская, появляются с 17 апреля, а чуть позже зацветает синяя хохлатка Галлера. С конца апреля желтый цвет ветреницы лютиковой украшает поляны парков и лесов. Кроме этих растений в Красную книгу РБ занесены прострел раскрытый (сон-трава), горицвет весенний, ландыш майский, гусиный лук и др.По оценкам специалистов Министерства природы и ресурсов РБ, за последние 50-70 лет в населенных пунктах и их зеленых зонах исчезли десятки видов дикорастущих растений.Зиля БАДРИЕВА.