Наезд на наездницу. Знаменитую артистку заподозрили в мошенничестве

Как утверждает заслуженная артистка, вместе с мужем Тамерланом Нугзаровым выступающая сейчас в Уфе, за 55 лет работы в цирке это ее "первый привод в милицию".Как рассказала "МК" сама Светлана Авдеева, за все время гастролей в столице Башкирии она первый раз отправилась на местный рынок "на экскурсию". Там 65-летняя дама приобрела для мужа махровый халат за 1100 рублей, и тут к ней подошел сержант милиции, предложив проследовать за ней в отделение. Отправившись за стражем порядка на второй этаж, артистка цирка поняла, что ее подозревают в совершении преступления. Во-первых, потому что милиционеры принялись искать в компьютере изображение похожей на нее женщины, а во-вторых, потому что для опознания пригласили одну из рыночных торговок.— Я им начала говорить, что, мол, если вы подозреваете, что я украла этот халат, то у меня есть чек, что я одежду купила, — рассказывает г-жа Авдеева. — Но у меня потребовали паспорт, а его, как назло, я забыла. Спросили, где я живу, я честно призналась, что в Москве, и это, конечно, особенно милиционеров насторожило. У меня было удостоверение, что я являюсь заслуженной артисткой РФ, однако оно стражей порядка не устроило. Наверное, они подумали, что раз я мошенница, то могла его подделать. Пришлось рассказать им, что я в цирке работаю 55 лет, выступала в 25 странах и это мой первый привод в милицию.После того, как за артисткой, захватив ее паспорт, примчалась администратор цирка Римма Шакирова, знаменитой наезднице наконец поверили и отказались от подозрений.— Я милиционерам сказала: вы меня не узнали, потому что в цирк не ходите, — смеется г-жа Авдеева. — И тогда они мне пообещали, что обязательно придут на представление и в качестве извинений принесут бутылку шампанского.Г-жа Авдеева утверждает, что обиды на стражей порядка не держит: "Это их работа — проверять. Пусть проверяют, если человек ни в чем не виноват, то ему и проверки не страшны".Антонина ЧЕСНОКОВА.