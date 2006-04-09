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Posted 9 апреля 2006, 19:59

Published 9 апреля 2006, 19:59

Modified 15 октября 2022, 18:53

Updated 15 октября 2022, 18:53

Родственники водителя заявили, что шоферской головой гаишники выбили стекло в машине

9 апреля 2006, 19:59
Зрителями настоящего театрального представления стали инспекторы дорожно-патрульной службы ГАИ на Грозненской улице в столице Башкирии. Пьяный водитель в течение нескольких часов демонстрировал свои актерские способности, спустя некоторое время в спектакле приняли участие его мать, отец, и любимая девушка. Задержанный за езду в пьяном виде, парень, сидя в патрульной машине, громко выл и кричал на всю округу, родители юноши бились в двери авто ДПС с воплями: «Изверги, убийцы». Наконец молодой человек умудрился головой разбить стекло автомобиля и «щучкой» вынырнуть из него.
На следующий день семейство явилось к начальнику Демского РОВД с заявлением о том, что их дитя пытали и избивали дэпээсники. Особой строчкой в заявлении стояло, что звери-милиционеры так затерроризировали их любимого сыночка, что его головой выбили стекло в патрульной машине.Каково же было удивление родственников, когда выяснилось, что все произошедшее было записано на видеокамеру и диктофон. На пленке ясно видно, что гаишники спокойно сидят в машине, а задержанный корчится так, как будто в него вселился бес.Как сообщила «МК» начальник пресс-службы УГИБДД РБ Светлана Асянова, предприимчивым родственникам, так слаженно сыгравшим спектакль по компрометации гаишников, пришлось признать свое поражение и выплатить деньги за разбитое их кровиночкой стекло автомобиля. Пойманный же за рулем в пьяном виде молодой человек, затеявший представление, будет вынужден лишиться прав.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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