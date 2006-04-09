Родственники водителя заявили, что шоферской головой гаишники выбили стекло в машине

На следующий день семейство явилось к начальнику Демского РОВД с заявлением о том, что их дитя пытали и избивали дэпээсники. Особой строчкой в заявлении стояло, что звери-милиционеры так затерроризировали их любимого сыночка, что его головой выбили стекло в патрульной машине.Каково же было удивление родственников, когда выяснилось, что все произошедшее было записано на видеокамеру и диктофон. На пленке ясно видно, что гаишники спокойно сидят в машине, а задержанный корчится так, как будто в него вселился бес.Как сообщила «МК» начальник пресс-службы УГИБДД РБ Светлана Асянова, предприимчивым родственникам, так слаженно сыгравшим спектакль по компрометации гаишников, пришлось признать свое поражение и выплатить деньги за разбитое их кровиночкой стекло автомобиля. Пойманный же за рулем в пьяном виде молодой человек, затеявший представление, будет вынужден лишиться прав.