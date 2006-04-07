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Posted 7 апреля 2006, 05:19

Published 7 апреля 2006, 05:19

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Иуду, продавшего Христа, могут оправдать

7 апреля 2006, 05:19
Евангелие от Иуды опубликовано национальным географическим обществом США. Древний текст может изменить представление об одной из самых противоречивых библейских фигур — Иуде.Папирус датирован III или IV веком нашей эры, он был обнаружен в Египте в 70-годах прошлого столетия. По мнению ученых — это лишь копия, написанная на коптском языке. По мнению исследователей оригинал был написан на греческом.Манускрипт содержит рассказ Иуды о жизни и распятии Христа, а предательство Иуды — лишь исполнение Божьей воли, без него не случилось бы развития Христианства.
И Иуда, фактически не предатель, продавший учителя за 30 серебренников, а преданный ученик. Христианская церковь считает подобное предположение ересью.
#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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