Иуду, продавшего Христа, могут оправдать

Евангелие от Иуды опубликовано национальным географическим обществом США. Древний текст может изменить представление об одной из самых противоречивых библейских фигур — Иуде.Папирус датирован III или IV веком нашей эры, он был обнаружен в Египте в 70-годах прошлого столетия. По мнению ученых — это лишь копия, написанная на коптском языке. По мнению исследователей оригинал был написан на греческом.Манускрипт содержит рассказ Иуды о жизни и распятии Христа, а предательство Иуды — лишь исполнение Божьей воли, без него не случилось бы развития Христианства.

И Иуда, фактически не предатель, продавший учителя за 30 серебренников, а преданный ученик. Христианская церковь считает подобное предположение ересью.